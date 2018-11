Golf – DP World Tour Championship | Wallace al comando | scende Francesco Molinari

Golf - European Tour 2018 : Matt Wallace al comando dopo il secondo giro al DP World Tour Championship. 13° Pavan - 27° Molinari : Si è concluso il secondo giro sul par 72 del Jumeirah Golf Emirates di Dubai e continua la serratissima lotta per la conquista del DP World Tour Championship, ultimo appuntamento dello European Tour 2018. Oltre alla sfida per il torneo, prosegue anche l’entusiasmante duello tra Francesco Molinari e Tommy Fleetwood per la vittoria della Race to Dubai, con l’italiano sempre in testa ma con un margine ridotto rispetto alla partenza di ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari quinto dopo il primo giro del DP World Tour Championship. Al comando Otaegui e Smith : Il primo giro del DP World Tour Championship, torneo conclusivo dell’European Tour 2018 che vede in scena i migliori 60 Golfisti della stagione continentale, comincia con una coppia al comando. I due giocatori al primo posto sono lo spagnolo Adrian Otaegui e l’inglese Jordan Smith, entrambi a -6 sul par 72 di Dubai disegnato dal grande Greg Norman. In particolare, Smith è stato autore di una grandissima seconda parte del percorso, ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari quinto e Pavan decimo dopo il primo giro del DP World Tour Championship. Al comando Otaegui e Smith : Il primo giro del DP World Tour Championship, torneo conclusivo dell’European Tour 2018 che vede in scena i migliori 60 Golfisti della stagione continentale, comincia con una coppia al comando. I due possessori del primo posto sono lo spagnolo Adrian Otaegui e l’inglese Jordan Smith, entrambi a -6 sul par 72 di Dubai disegnato dal grande Greg Norman, In particolare, Smith è stato autore di una grandissima seconda parte del percorso, ...

Golf - Mondiale non vedenti : il Club Parco de’ Medici ospita Il 12° ISPS Handa World Blind Golf Championships : Il Club Parco de’ Medici ospita Il 12° ISPS Handa World Blind Golf Championships sarà lo scenario del Mondiale non vedenti Il percorso del Golf Club Parco de’ Medici ospita Il 12° ISPS Handa World Blind Golf Championships, ossia il campionato Mondiale per atleti non vedenti in programma giovedì 4 e venerdì 5 ottobre. La manifestazione e il precedente ISPS Handa Italian Blind Open, appena concluso sullo stesso tracciato, rientrano nel ...

Turkish Airlines World Golf Cup - Amateur sul green a La Bagnaia : La gara, in categoria unica con formula stableford individuale, si svolgerà venerdì 21 settembre. Il vincitore guadagnerà l'accesso alla Gran Finale di Antalya

Golf – World Junior Girls Championship : l’Italia si aggiudica la vittoria nella categoria U18 : l’Italia ha vinto il World Junior Girls Championship, Mondiale della categoria U18. E’ il 27° successo in campo internazionale degli italiani a un passo dal record di 28 del 2009 Ancora una grande prestazione azzurra in campo internazionale, in una stagione ricca di successi di prestigio: l’Italia (Alessia Nobilio, Caterina Don, Emilie Alba Paltrinieri) si è imposta nella classifica a squadre del World Junior Girls Championship, il ...