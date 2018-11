Golden Joysticks 2018 | salgono sul palco God of War | Fortnite | Overwatch | Forza Horizon 4

eurogamer

(Di venerdì 16 novembre 2018) Anche quest'anno si sono tenute le premiazioni dei, incoronando giochi diversi a seconda delle categorie, riporta Mirror.uk.God of War è stato il grande vincitore di quest'anno portandosi a casa i premi di gioco dell'anno PlayStation, ma anche per il miglior storytelling, miglior visual design e miglior audio. Inutile dire che anche la casa produttrice del titolo, Sony Santa Monica, si è portata a casa il premio di Studio dell'Anno.Ma non solo God of War è salito sul podio: anchesi è aggiudicato un titolo: quello di miglior gioco competitivo, mentreha vinto il premio di gioco Esoprt dell'anno. Read more…