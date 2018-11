Godzilla vs Kong | inizio riprese

spettacoli.tiscali

: RT @empire_italia: Il regista # AdamWingard (The Guest, You're Next) ha composto il cast di “Godzilla vs. Kong” e iniziato le riprese ad At… - AlbertoCrodino : RT @empire_italia: Il regista # AdamWingard (The Guest, You're Next) ha composto il cast di “Godzilla vs. Kong” e iniziato le riprese ad At… - cinematografoIT : #GodzillavsKong, inizio riprese Al via la produzione del kolossal che porterà sul grande schermo l'attesissimo scon… - GiannaMuraro : RT @empire_italia: Il regista # AdamWingard (The Guest, You're Next) ha composto il cast di “Godzilla vs. Kong” e iniziato le riprese ad At… -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Dopo il successo mondiale del 2014 die del 2017 di: Skull Island , e aspettando l'uscita nel 2019 dell'atteso: King of the Monsters , è in arrivo il prossimo capitolo del ...