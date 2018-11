Gli studenti presentano lo scontrino al governo Servono 20 miliardi per le

Uniplaces : il regalo dei sogni per Gli studenti? La Smart Home : Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Uniplaces, azienda leader per tutto ciò che riguarda le prenotazioni online di alloggi per studenti universitari. La medesima azienda ha svolto un sondaggio internazionale (rivolto a circa 1.500 universitari di 100 diverse nazionalità) tra gli studenti sulle loro preferenze per ciò che attiene i loro alloggi. Vediamo i risultati ottenuti. Il regalo dei sogni per gli studenti? La Smart Home è ...

Saipem esempio di digital trasformation per Gli studenti dell'Università Bocconi : Saipem diventa modello di "digital trasformation" ed accoglie gli studenti dell' Università Boccino di Milano per una esperienza "sul campo" . Gli studenti del corso digital Business Transformation ...

Inaugurato il Master in Petroleum Geology. Il 70% deGli studenti proviene da otto paesi esteri : UMWEB, Perugia. Giornata inaugurale, oggi, per la sesta edizione del Master in Petroleum Geology organizzato dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Ateneo perugino e realizzato in collaborazione ...

Tornano in piazza Gli studenti contro il governo : 'Giù la maschera, altro che cambiamento' sono gli slogan di liceali ed universitari in 70 città. Chiedono maggiori investimenti per l'istruzione e la ricerca e garanzie per il futuro. A Roma culminerà ...

Gli studenti a Milano per il 'No Salvini Day' bruciano le bandiere M5s e Lega : Milano, 16 nov., askanews, - Sono meno di un migliaio gli studenti delle scuole medie superiori di Milano e dell'hinterland che stanno sfilando per il capoluogo lombardo in occasione del 'No Salvini ...

La rabbia deGli studenti contro il governo dei tagli : Al grido di "giù la maschera" gli studenti sono tornati in piazza questa mattina in moltissime città italiane, da Roma a Milano, Firenze, Verona, Trento, Perugia, Napoli, Bari, Campobasso, Crotone e Messina, e poi domani a Bologna, Taranto e Siracusa. La protesta è promossa dal Link coordinamento un

Il bus è strapieno e Gli studenti non si arrendono ed entrano dai finestrini : ll video pubblicato dalla pagina Instagram Welcome to Favelas è diventato virale. Mostra alcuni studenti che, per riuscire salire su un autobus stracolmo della linea 765, si arrampicano e si lanciano ...

Cortei studenti : no taGli a istruzione : 13.12 "Siamo in centomila in più di 70 città contro i continui tagli all'istruzione pubblica", dicono gli studenti scesi in piazza da Nord a Sud. "La Manovra prevede tagli all'istruzione e alla cultura. Devono essere ripristinati i finanziamenti alla scuola e università sottratti negli ultimi 10 anni", afferma Cossu, coordinatore di Rete della Conoscenza.A Roma,un fantoccio di Salvini è stato impiccato a un ponte sul Tevere. A Milano, cori ...

Scuola - studenti in marcia verso il Miur : “Governo del cambiamento? Giù la maschera. VoGliamo risposte concrete” : Sono circa 5 mila, secondo gli organizzatori, gli studenti che venerdì mattina sono scesi in piazza a Roma per manifestare contro il governo del cambiamento. Un lungo corteo è partito da piazzale Ostiense e raggiungerà il ministero dell’Istruzione dove alcuni rappresentanti chiederanno di parlare con il ministro Marco Bussetti. “Abbiamo lanciato una piazza in tutta Italia con il nome ‘Giù la Maschera’ perché pensiamo ...

Scuola : studenti in corteo a CaGliari : ANSA, - Cagliari, 16 NOV - studenti in piazza anche a Cagliari per manifestare contro "un Governo che mette la Scuola in secondo piano" e per chiedere che "si smetta di giocare con il nostro futuro". ...

Istruzione - miGliaia di studenti in piazza contro il governo : “Siamo stanchi dei taGli”. E a Milano è “No Salvini day” : Da Milano a Roma, fino a Napoli. Sono migliaia gli studenti che questa mattina sono scesi in piazza per manifestare contro il governo. La protesta, organizzata dalla Rete della Conoscenza, dall’Unione degli studenti e Link per reclamare più investimenti per l’Istruzione, coinvolge fino a domani oltre 70 città italiane. “Dopo il nostro incontro con Di Maio del 26 ottobre, abbiamo visto una manovra di bilancio che prevede tagli ...

Scuola - studenti in corteo contro i taGli del governo in 70 città : Al grido di 'giù la maschera' gli studenti oggi sono tornati in piazza in moltissime città italiane, da Roma a Milano, Firenze, Verona, Trento, Perugia, Napoli, Bari, Campobasso, Crotone e Messina, e ...

Roma - il bus Atac è strapieno ma Gli studenti non si arrendono : entrano dal finestrino : Il bus della linea 765 scolastica è pieno e i ragazzi entrano dal finestrino, rischiando di farsi male e di travolgere chi è dentro al mezzo: è quanto si vede in un video pubblicato ieri, ma girato ...

Zero Robotics - Gli studenti dell'Istituto Righi di Napoli non sono ancora in finale : Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia relativa al primo posto conquistato da tre studenti dell'Istituto Tecnico Industriale Righi di Napoli a Zero Robotics, concorso indetto dal MIT di Boston in collaborazione con la Nasa. Di conseguenza, si era anche detto che i giovani prossimamente sarebbero partiti alla volta del Massachusetts per la relativa premiazione. In realtà, in queste ultime ore è stato precisato che sì, i ragazzi hanno ...