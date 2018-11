Gli studenti a Milano per il ' No Salvini Day' bruciano le bandiere M5s e Lega

La rabbia deGli studenti contro il governo dei tagli : Al grido di "giù la maschera" gli studenti sono tornati in piazza questa mattina in moltissime città italiane, da Roma a Milano, Firenze, Verona, Trento, Perugia, Napoli, Bari, Campobasso, Crotone e Messina, e poi domani a Bologna, Taranto e Siracusa. La protesta è promossa dal Link coordinamento un

Il bus è strapieno e Gli studenti non si arrendono ed entrano dai finestrini : ll video pubblicato dalla pagina Instagram Welcome to Favelas è diventato virale. Mostra alcuni studenti che, per riuscire salire su un autobus stracolmo della linea 765, si arrampicano e si lanciano ...

Cortei studenti : no taGli a istruzione : 13.12 "Siamo in centomila in più di 70 città contro i continui tagli all'istruzione pubblica", dicono gli studenti scesi in piazza da Nord a Sud. "La Manovra prevede tagli all'istruzione e alla cultura. Devono essere ripristinati i finanziamenti alla scuola e università sottratti negli ultimi 10 anni", afferma Cossu, coordinatore di Rete della Conoscenza.A Roma,un fantoccio di Salvini è stato impiccato a un ponte sul Tevere. A Milano, cori ...

Scuola - studenti in marcia verso il Miur : “Governo del cambiamento? Giù la maschera. VoGliamo risposte concrete” : Sono circa 5 mila, secondo gli organizzatori, gli studenti che venerdì mattina sono scesi in piazza a Roma per manifestare contro il governo del cambiamento. Un lungo corteo è partito da piazzale Ostiense e raggiungerà il ministero dell’Istruzione dove alcuni rappresentanti chiederanno di parlare con il ministro Marco Bussetti. “Abbiamo lanciato una piazza in tutta Italia con il nome ‘Giù la Maschera’ perché pensiamo ...

Scuola : studenti in corteo a CaGliari : ANSA, - Cagliari, 16 NOV - studenti in piazza anche a Cagliari per manifestare contro "un Governo che mette la Scuola in secondo piano" e per chiedere che "si smetta di giocare con il nostro futuro". ...

Istruzione - miGliaia di studenti in piazza contro il governo : “Siamo stanchi dei taGli”. E a Milano è “No Salvini day” : Da Milano a Roma, fino a Napoli. Sono migliaia gli studenti che questa mattina sono scesi in piazza per manifestare contro il governo. La protesta, organizzata dalla Rete della Conoscenza, dall’Unione degli studenti e Link per reclamare più investimenti per l’Istruzione, coinvolge fino a domani oltre 70 città italiane. “Dopo il nostro incontro con Di Maio del 26 ottobre, abbiamo visto una manovra di bilancio che prevede tagli ...

Scuola - studenti in corteo contro i taGli del governo in 70 città : Al grido di 'giù la maschera' gli studenti oggi sono tornati in piazza in moltissime città italiane, da Roma a Milano, Firenze, Verona, Trento, Perugia, Napoli, Bari, Campobasso, Crotone e Messina, e ...

Napoli - la marcia deGli studenti : 'Basta con i tagli alla scuola' : Centinaia di studenti provenienti da tutta la Campania oggi protestano contro le scelte del governo su scuola e sicurezza, unendosi a una manifestazione che coinvolge l'intero paese. Azioni concrete ...

Scuola - perché miGliaia di studenti protestano contro il governo : Rete della Conoscenza, Unione degli studenti e Link hanno organizzato manifestazioni in 70 città italiane tra oggi e domani...

Scuola - UDU : studenti in fuga dal Sud - no all’aumento delle disuguaGlianze : Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa di UDU (Unione degli Universitari) in merito al flusso migratorio di studenti dalle regioni del Sud verso quelle del Nord: la disuguaglianza si accentua. Comunicato UDU – Secondo l’ultimo articolo di Scuola 24 nell’anno accademico 2017/2018, su 1 milione e 600mila ragazzi iscritti negli atenei d’Italia, oltre 1 su 4 (circa 400mila) era fuori sede. Questa stima viene confermata anche ...