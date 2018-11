Giroud sull’omosessualità nel calcio | “Impossibile fare coming out nel nostro mondo”

calcioweb.eu

(Di venerdì 16 novembre 2018) “Il giorno in cui..”. Si chiama così la lunga intervista che Le Figaro, il quotidiano politico francese, dedica a Olivier, centravanti della Francia campione del mondo. E l’attaccante del Chelsea confessa: “Nelè impossibile dichiararsi omosessuale“. La frase riapre il dibattito sul tabù delout e lo sport. “Il giorno in cui ho scoperto che l’omosessualità è un tabù per il– racconta– è quando ho visto il tedesco Thomas Hitzlsperger raccontarsi, nel 2014: è stato molto emozionante. È qui che mi sono detto che era impossibile mostrare la propria omosessualità nelmondo“. Nello spogliatoio, racconta, “c’è molto testosterone, si sta tutti insieme, ci sono le docce collettive. È difficile ma è così. Capisco il dolore e la difficoltà dei ragazzi che si raccontano, è ...