Giovanni Malagò attacca | “Hanno ucciso il Coni con 4 righe nella Finanziaria”

Giovanni Malagò duro contro il Governo : "Quella del Coni non è una riforma - ma un'occupazione" : "Non è una riforma, ma un'occupazione". L'attacco ad alzo zero di Giovanni Malagò apre lo scontro col Governo sulla riforma del Coni, messa in cantiere dal Governo Lega-Cinquestelle. "Il fascismo aveva rispettato la nostra autonomia...", il duro affondo del n.1 dello sport italiano. Ma a chiarire che dal Governo non ci sono arretramenti è la replica di Giancarlo Giorgetti e Simone Valente, una nota congiunta che consolida ...

Volley femminile - Giovanni Malagò sull’argento dell’Italia ai Mondiali 2018 : “Orgogliosi di una grande squadra che ha emozionato il Paese” : Inutile negarlo: la sconfitta al tie-break contro la Serbia della Nazionale italiana di pallavolo femminile nella Finale dei Mondiali 2018 assegnante l’oro brucia. Ad un passo dal traguardo, alle ragazze del CT Davide Mazzanti è mancato quel quid per portarsi a casa un titolo che avrebbe avuto una valenza importante per il movimento nostrano e la specialità. Tuttavia l’argento va accolto con positività, trattandosi di una medaglia ...

Giovanni Malagò : "la candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi è molto forte" : Il Presidente del CONI Giovanni Malagò , di ritorno dall'Argentina per i lavori del comitato olimpico internazionale, di cui è stato eletto membro, "un riconoscimento non solo alla sua persona ma ...

Il presidente del Coni Giovanni Malagò eletto membro Cio : Roma, 9 ott., askanews, - Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è stato eletto oggi membro del CIO a titolo individuale. La votazione è avvenuta durante la 133Sessione del Comitato Olimpico ...

Olimpiadi Giovanili 2018 - Giovanni Malagò : “Ci teniamo a vincere e a imporci con il nostro stile” : Da domani si comincia a Buenos Aires (Argentina) per la terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta di competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Il programma prevede la presenza di sport già inseriti alle Olimpiadi “dei grandi” (pensiamo ad atletica, nuoto, ginnastica, scherma) ma ci sono anche delle ...

Rugby - Giovanni Malagò : “Gli All Blacks una squadra che appartiene a tutti” : L’Italia e Roma ospiteranno “Un mito Mondiale”. Appuntamento fissato al prossimo 24 novembre: allo Stadio Olimpico, nella Capitale, arriveranno gli All Blacks a sfidare la nazionale di Rugby nei Test Match. Davvero entusiasta il presidente del Coni Giovanni Malagò: “Gli All Blacks rappresentano e i valori di un paese, ne sono ambasciatori e ne incarnano anche i simboli più romantici, come la felce sulla loro bandiera. Senza ...

Stadio Roma - chiesta l'archiviazione per Giovanni Malagò - : Il presidente del Coni era indagato per corruzione in un capitolo dell'indagine sul nuovo impianto sportivo di Tor di Valle. Era stato interrogato dagli inquirenti lo scorso 19 luglio

Giovanni Malagò sulle Olimpiadi Invernali 2026 : “Aspettiamo evoluzione candidatura a due e auspico ancora una possibilità per Torino” : La tripla candidatura, come è noto, è stata bocciata, ma l’Italia non vuole mollare: l’obiettivo Olimpiadi Invernali 2026 è ancora parzialmente vivo. Esclusa Torino, si ripartirebbe da una candidatura di Milano e Cortina, ricordando quanto detto dai governatori Luca Zaia e Attilio Fontana, due giorni fa, in una nota congiunta. “Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili ...