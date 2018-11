Gf Vip | Stefano e Benedetta sorprendono | “Siamo andati oltre”

Gf Vip - Stefano Sala indeciso tra Benedetta e Dasha - la Mazza fa un passo indietro : Al Grande Fratello Vip nel pomeriggio di ieri è avvenuto un chiarimento tra Stefano Sala e Benedetta Mazza sulla loro situazione sentimentale. Il modello e la showgirl emiliana infatti, una volta entrati nella Casa, hanno instaurato un rapporto di forte complicità, tanto che in molti auspicavano che i due diventassero una coppia. Il ragazzo nonostante la forte attrazione che prova per Benedetta, è frenato dal fatto di essere fidanzato con Dasha, ...

GF Vip - Dasha Dereviankina fidanzata di Stefano Sala : “Il GF è tutta una farsa” : GF Vip, Dasha contro il Grande Fratello Dal momento in cui Stefano Sala ha messo piede nella casa più spiata dagli italiani ha fatto molto discutere. Il motivo? Ha legato molto con la concorrente del Grande Fratello Vip, Benedetta Mazza, creando un vero e proprio polverone mediatico. Difatti, per i pochi che non lo sapessero, il modello è felicemente fidanzato da diverso tempo con la modella ucraina Dasha Dereviankina. Ovviamente questo loro ...

Grande Fratello Vip 2018 : Stefano Sala e Benedetta Mazza come Cecilia e Ignazio? Parla Monte : Hamdy, Monte, Sala Piccola crisi nella casa di Grande Fratello Vip 2018 per Stefano Sala. Ripensando al parallelismo fatto da Alfonso Signorini tra la sua “amicizia” con Benedetta Mezza e il rapporto che si era creato lo scorso anno tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il modello ha scelto di confidarsi con Francesco Monte e Martina Hamdy sulla spinosa questione, pur precisando di essere ancora innamorato della fidanzata Dasha. Per ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala e il segreto sulla fidanzata Dasha : 'Io e lei...'. Choc tra i concorrenti : A finire nel ciclone del web nella serata di ieri, martedì 13 novembre, è ancora una volta Stefano Sala . In un momento di sollazzo, il gieffino ha voluto raccontare agli altri inquilini della casa ...

Grande Fratello Vip news : Stefano Sala ha paura di perdere la fidanzata Dasha | Video : Le dichiarazioni di Dasha, fidanzata di Stefano Sala, hanno turbato il modello. La ragazza ha dichiarato al settimanale Chi di non perdere il compagno in caso di tradimento. Stefano, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, ha precisato che con Benedetta Mazza non c’è stato nulla. I due sotto il piumone scambiavano chiacchiere e nient’altro. Il modello ha dichiarato di amare ancora la fidanzata e vuole incontrarla una volta ...

Grande Fratello Vip : Stefano Sala confessa che con la sua ragazza pianificavano le nozze. Leggi le reazioni dei suoi compagni : Ieri sera Stefano Sala ha rivelato agli altri ragazzi un dettaglio importante della sua storia con Dasha. Il modello ha fatto capire che la relazione che ha con la sua ragazza è seria a... L'articolo Grande Fratello Vip: Stefano Sala confessa che con la sua ragazza pianificavano le nozze. Leggi le reazioni dei suoi compagni proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.