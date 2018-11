George Soros | il suo più segreto e potentissimo nemico | la clamorosa accusa contro Mark

Mark Zuckerberg sull’inchiesta del Nyt. “Non ne sapevo nulla. Ho grande rispetto per George Soros” : Il fondatore di Facebook ha risposto alle accuse del New York Times. Nega di aver dato lui l’ordine di assumere l’azienda di lobbying di Washington per screditare le voci critiche e accostarle al finanziare di origini ungheresi. “Abbiamo subito rotto il contratto”, racconta....

Mastercard prepagate e anonime agli immigrati - l'ombra di George Soros : ma con quali soldi? : ... che aveva lo scopo dichiarato di 'aiutare i migranti, i rifugiati e altri che lottano all' interno delle loro comunità in tutto il mondo per migliorare il loro status economico e sociale'. Soros ...

Pacchi bomba a casa di Obama e dei Clinton : ordigni simili a quello contro George Soros : I Pacchi bomba sono stati recapitati alle residenza di Barack Obama, Hillary e Bill Clinton: si trattava di tubi riempiti di polvere esplosiva che sono stati intercettati dal personale addetto alla sicurezza.Continua a leggere

George Soros - trovato ordigno nella cassetta della posta : fatto brillare/ Usa - Fbi indaga : movente politico? : George Soros, trovato ordigno nella cassetta della posta: Usa, pacco sospetto fatto brillare dagli artificieri. L'imprenditore finito nel mirino delle destre: nessun ferito.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:08:00 GMT)

Un ordigno nella cassetta delle lettere trovata a casa di George Soros a New York : Un ordigno esplosivo è stato trovato nella cassetta delle lettere della residenza del miliardario e filantropo George Soros, nello stato di New York.Soros, uno dei principali finanziatori del partito democratico, è da tempo nel mirino di gruppi dell'estrema destra e ultimamente è stato accusato dai repubblicani di essere dietro alla carovana di migranti che si dirige verso gli Usa. Un'accusa che Donald Trump muove ai ...

È stata trovata una bomba nella cassetta delle lettere di una casa di George Soros : È stata trovata una bomba nella cassetta delle lettere della casa di George Soros a Westchester County, nello stato di New York. Soros è un imprenditore e filantropo statunitense di origini ungheresi che da anni è il bersaglio di insulti, The post È stata trovata una bomba nella cassetta delle lettere di una casa di George Soros appeared first on Il Post.

George Soros - il re dei migranti e il clamoroso siluro di Marco Travaglio : 'Come ha fatto i soldi veramente' : 'Ai complottisti - si legge - non si può dire non abbia offerto il fianco lui stesso attraverso memorabili operazioni speculative che hanno destabilizzato l'economia nazionale di almeno tre Paesi'. ...

Mario Monti - si confessa : “Ero premier - mi chiamò George Soros e mi disse…. : Mario Monti, si confessa: “Ero premier, mi chiamò George Soros e mi disse…. “Pronto, sono George Soros…”. Erano gli anni più bui dello spread, Silvio Berlusconi era stato da poco “defenestrato” dalle manovre dell’alta finanza e il premier era Mario Monti, l’uomo che ha massacrato l’Italia e gli italiani a suon di tasse. E fu proprio Soros a chiamare Monti: lo confessa proprio il Loden, ...

Chi è George Soros e perché Salvini lo accusa di far salire lo spread : Grande burattinaio secondo ogni teoria del complotto, George Soros è uno dei trenta uomini più ricchi del mondo. Finanziere...

Chi è George Soros e perché Salvini ce l'ha tanto con lui : Infine ha scritto numerosi libri di teoria economia e finanziaria per spiegare le bolle speculative e illustrare la propria filosofia di investimento'. Una crisi di coscienza 'Maestro dello ...

Chi è George Soros e perché Salvini ce l'ha tanto con lui : Già prima della formazione del governo giallo-verde nella Lega c'era chi puntava il dito contro i fondi americani, lamentava pressioni del mondo della finanza, agitava già lo spettro del complotto sui mercati. Per Matteo Salvini l'aumento dello spread è legato ad un altro attacco in questa direzione. Il vicepremier parla di "una manovra di speculatori alla vecchia maniera, alla Soros, che puntano sul ...