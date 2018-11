Fusione nucleare - il “sole artificiale” cinese ha raggiunto la temperatura record di 100 milioni di gradi : (immagine: Pixabay) Dopo la luna, ecco il sole artificiale made in China. Ma la vera notizia è che è oltre sei volte più caldo dell’originale: una condizione ritenuta essenziale per il successo del processo che ci consentirà di sfruttare l’energia derivante dalla Fusione nucleare. Un team di scienziati dell’Istituto cinese di fisica ha reso noto di essere riuscito a far raggiungere la temperatura record di 100 milioni di gradi ...

ENEA in prima linea con la Fusione nucleare. Fornite bobine per reattore sperimentale Giappone : ENEA torna in campo sulla fusione nucleare , dimostrando il successo della ricerca italiana in questo ambito. E' stato infatti completato in Giappone l'assemblaggio del sistema magnetico toroidale del ...

Creare energia pulita e inesauribile dalla Fusione nucleare : i progetti in campo : La Francia è il paese del mondo nel quale il nucleare ha l'impatto maggiore sul totale della produzione di energia elettrica. Infatti, sul totale dell'energia elettrica prodotta dai transalpini nel ...

Fusione termonucleare - assegnati i SOFT Innovation Prize 2018 della Commissione europea : Grande successo per la 30esima edizione del Symposium on Fusion Technology , SOFT 2018,, la conferenza più importante in Europa sulle tecnologie per l'energia da Fusione , organizzata dall'ENEA a ...

Tecnologia : è Made in Italy il supercomputer per la Fusione nucleare : Teleborsa, - Sarà Made in Italy il supercomputer europeo per la fusione nucleare. ENEA e CINECA hanno infatti vinto una gara internazionale per realizzare in Italia un supercomputer per la ricerca ...

Fusione termonucleare - l'ENEA inaugura SOFT 2018 con un record di adesioni : Teleborsa, - Prende il via oggi nella splendida cornice di Taormina la 30edizione del Symposium on Fusion Technology , SOFT 2018,, una delle conferenze internazionali più importanti nel campo della ...

Energia - la Sicilia teatro della ricerca sull'energia pulita da Fusione termonucleare : Teleborsa, - Esistono ingenti fonti di Energia pulita su cui la comunità scientifica internazionale sta studiando da tempo, con una serie di progetti comuni in ambito europeo ed internazionale. Fra ...

