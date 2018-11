Fulham | Ranieri si presenta | Ogni volta che non prenderemo gol offro da

Fulham - Ranieri ci crede : “Salvezza obiettivo possibile” : “Sono molto felice di esser tornato nella casa del calcio. Ogni sfida che della mia carriera l’ho affrontata con spirito combattivo. Ricordo che a Parma arrivai in una situazione simile, poi conquistammo la salvezza“. Queste le parole di Claudio Ranieri nella prima conferenza stampa da allenatore del Fulham. “Sarà importante cambiare qualcosa: il Fulham ha concesso troppi gol fin qui. Sono un manager italiano e per ...

Inghilterra - Ranieri 'Perché al Fulham Sono matto - mica stupido' : Ora Sono felicissimo di essere tornato nel miglior campionato del mondo, dove c'è rispetto per tutti, spirito combattivo e qualità altissima'. Ma perché le piace così tanto la Premier? 'Forse per la ...

Ranieri si presenta al Fulham : 'Il momento è difficile - ma voglio dei pirati. Se non prendiamo gol - tutti da McDonald's' : Per me è il miglior campionato del mondo. Sono molto contento che il presidente mi abbia chiamato e che ora lavoriamo insieme" ha detto l'allenatore in conferenza. Come giudica il lavoro di Jokanovic?...

Fulham - Ranieri si presenta : “voglio una squadra di pirati - se non prendiamo gol tutti al McDonald’s” : L’allenatore del Fulham si è presentato in conferenza stampa, parlando degli obiettivi della squadra e facendo una promessa ai propri giocatori Nuova avventura in Premier League per Claudio Ranieri, l’ex allenatore del Leicester riparte adesso dal Fulham, con l’obiettivo di conquistare una difficile salvezza. Ph. profilo Twitter Fulham Oggi la conferenza stampa di presentazione, da domani si torna al lavoro per preparare ...

Fulham : la nuova scommessa di Claudio Ranieri in Premier League : A volte ritornano. Magari non proprio dove hanno lasciato un segno indelebile, portando al massimo risultato storico, ma a caccia di un’altra sfida nello stesso ambito. Claudio Ranieri ci riprova con la Premier League: dopo il Leicester, che con lui ha vinto il suo primo titolo, adesso l’allenatore romano accetta una nuova sfida, quella del Fulham. Obiettivo salvezza Qui la situazione di partenza è difficilissima, certamente almeno quest’anno ...

Claudio Ranieri torna in Premier League : è il nuovo tecnico del Fulham : Dal verace Testaccio alle stravaganze di Fulham, la carriera di Claudio Ranieri è un treno in marcia la cui ultima tappa – per ora – è uno dei più eleganti quartieri di Londra. L’ex allenatore di, tra le altre, Juventus, Roma e Inter, è il nuovo allenatore del Fulham. Subentra al serbo Slaviša Jokanovic, artefice della promozione nel massimo campionato inglese della squadra presieduta dal magnate pakistano Shahid Khan (quello che ...

Ranieri - Fulham sarà osso duro per tutti : LONDRA, 14 NOV - "E' un onore allenare il Fulham, un club fantastico, con tradizione e storia": queste le prime parole di Claudio Ranieri, nuovo manager dei Cottagers. L'ex tecnico del Nizza subentra ...

Fulham - Ranieri è il nuovo allenatore : “Un onore essere qui” : Claudio Ranieri sarà il nuovo allenatore del Fulham. A comunicarlo è stato il presidente della società inglese Khan. Il numero uno del Fulham ha quindi congedato l’ex allenatore, che ha guadagnato 5 punti nelle prime 12 partite di Premier, facendo spazio a Ranieri e lodandolo per l’impresa Leicester: “Abbiamo convenuto fosse il momento di cambiare, auguro […] L'articolo Fulham, Ranieri è il nuovo allenatore: “Un onore ...

Londra. Claudio Ranieri accetta la sfida di salvare il Fulham : Una sfida intrigante per Claudio Ranieri. Il mister italiano è il nuovo allenatore del Fulham. Il romano ha portato il

Ranieri torna in Premier allenerà il Fulham : 'Classifica bugiarda daremo fastidio' : Ritorno in Premier League per Claudio Ranieri, scelto come nuovo manager del Fulham. Improvviso cambio sulla panchina del club londinese, ultimo in classifica, solo cinque punti dopo 12 giornate,: la ...

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Fulham : ROMA - Claudio Ranieri torna in panchina in pèermier league, questa volta chiamato a fare un miracolo. Il Fulham ha licenziato l'allenatore Slavisa Jovanovic che ha raccolto appena 5 punti nelle prime ...

Ranieri torna in Premier - allenerà il Fulham : Ritorno in Premier League per Claudio Ranieri, scelto come nuovo manager del Fulham. Improvviso cambio sulla panchina del club londinese, ultimo in classifica, solo cinque punti dopo 12 giornate,: la ...

Fulham - è ufficiale : Ranieri è il nuovo allenatore : LONDRA, INGHILTERRA, - Claudio Ranieri torna in Premier League . Il Fulham , infatti, ha annunciato l'ingaggio del tecnico romano, vincitore del campionato inglese con il Leicester nel 2016. L'ex ...

Ranieri torna in Premier - allenerà il Fulham : Ritorno in Premier League per Claudio Ranieri, scelto come nuovo manager del Fulham. Improvviso cambio sulla panchina del club londinese, ultimo in classifica, solo cinque punti dopo 12 giornate,: la ...