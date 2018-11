Francesco Monte insulta Giulia e poi sbotta | “Non mi sento impegnato”

lanostratv

: Gf Vip, Monte e Salemi al capolinea. Lui sbotta: 'Faccia di cu*o, io con te metto un punto' - Today_it : Gf Vip, Monte e Salemi al capolinea. Lui sbotta: 'Faccia di cu*o, io con te metto un punto' - Manuel_Real_Off : RT @Manuel_Real_Off: Riassunto della storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte #GfVip -

(Di venerdì 16 novembre 2018)controSalemi: “Faccia da c*lo” Dopo baci e tante coccole, puntualmente si ripresenta una lite traSalemi. Sembra ormai un copione che si ripete e per l’ennesima volta per la finta coppia del Grande Fratello Vip è finita male. Da una piccola scintilla si è passati direttamente alle offese.ha ammesso di non essere emotivamente impegnato conSalemi. La ragazza, sentitasi molto sminuita, ha reagito allontanandosi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rimproverato l’influencer per averlo trascurato. I toni del tarantino sono stati davvero duri: “Potevamo stare vicini come persone mature. Tu sei una bambina. Mi fai passare per lo str**zo. Con te ci metto un punto”. Molto irritata,Salemi ha risposto: “Io ce ne metto tre di punti. Sei molto incoerente. Ma secondo te ...