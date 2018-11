Francesco Monte e Giulia Salemi non è come sembra | parla l’amico Marco Ferri

GF Vip - Lory Del Santo sa perchè la storia tra Francesco Monte e Salemi non decolla : GF Vip, Lory Del Santo analizza la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi e spiega anche perchè non decolla “Ecco perché la storia tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez è finita”. Lory Del Santo spiazza al Grande Fratello Vip, spiegando perché tra Monte e Giulia Salemi le cose non vadano per il verso giusto e analizzando, in parallelo, la dolorosa fine della relazione tra Monte e la sorella di Belen, avvenuta peraltro in ...

Francesco Monte e Giulia Salemi/ "Ti lamenti e mi fai impazzire!" - Grande Fratello Vip 2018 - - IlSussidiario.net : Francesco Monte e Giulia Salemi lite al Grande Fratello Vip volano gli stracci tra i due 'piccioncini', cosa è successo questa volta?

Walter Nudo arrabbiato con Giulia Salemi e Francesco Monte? : Giulia Salemi e Francesco Monte non fanno dormire Walter Nudo Nottata difficile, quella appena trascorsa, nella casa del Grande Fratello Vip 3. Francesco Monte e Giulia Salemi hanno litigato aspramente. Un litigio che ha coinvolto non volendo anche gli altri concorrenti del reality. Dopo la serata goliardica in suite con Ivan Cattaneo e Francesco Monte, Walter Nudo è tornato in casa pronto per il riposo. Le scaramucce tra il tronista e ...

Grande Fratello Vip : lite furiosa tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Toni molto accesi tra i due. Guarda il VIDEO : Nuova litigata tra Francesco Monte e Giulia Salemi, questa volta però i Toni si sono fatti più accesi del solito. Ieri notte i due hanno discusso per ore e sono volate anche delle offese.... L'articolo Grande Fratello Vip: lite furiosa tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Toni molto accesi tra i due. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - Francesco Monte schiavo ribelle : il gestaccio - perché ora rischia una stangata : No, il ruolo di maggiordomo non piace, affatto a Francesco Monte . Il punto è che, nella casa del Grande Fratello Vip , è stato condannato a scontare le canoniche ' 24 ore da maggiordomo ', in veste ...

Elia Fongaro a Mattino5/ 'Jane Alexander la mia fidanzata? Non corriamo troppo' e su Francesco Monte... - IlSussidiario.net : Elia Fongaro a Mattino 5 parla del suo percorso al Grande Fratello Vip e del suo rapporto con Jane Alexander, sono fidanzati?

GFVip - Francesco Monte e la Salemi ai ferri corti : 'Mi sono rotto - ti farò scontare tutto' : Neppure il tempo di gioire per i baci passionali che Francesco Monte le ha dato dopo oltre due mesi di conoscenza, che Giulia Salemi si è ritrovata a dover affrontare l'ennesima discussione con il ragazzo che le piace. Nella Casa del Grande Fratello VIP, infatti, l'altra notte è andata in scena una nuova lite tra i due piccioncini; per colpa di una battuta fatta dal tronista che non è piaciuta affatto all'influencer, sono volate parole grosse ...

Francesco Monte insulta Giulia e poi sbotta : “Non mi sento impegnato” : Francesco Monte contro Giulia Salemi: “Faccia da c*lo” Dopo baci e tante coccole, puntualmente si ripresenta una lite tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Sembra ormai un copione che si ripete e per l’ennesima volta per la finta coppia del Grande Fratello Vip è finita male. Da una piccola scintilla si è passati direttamente alle offese. Francesco Monte ha ammesso di non essere emotivamente impegnato con Giulia Salemi. La ...

Grande Fratello VIP 2018 - Francesco Monte : "Mi accorsi subito che a Cecilia piacesse Ignazio Moser" : Francesco Monte ha appena passato il suo primo anno senza Cecilia Rodriguez al suo fianco, dopo il tradimento ai suoi danni, avvenuto nella casa del Grande Fratello VIP, lo stesso luogo in cui ora il Tarantino è recluso. Il nome della modella argentina è venuto fuori da una conversazione con Stefano Sala, nella quale Monte si rispecchia per la situazione che si è creata fra il modello, Benedetta Mazza e la fidanzata Dasha all'esterno ...

Francesco Monte dà un consiglio a Stefano Sala al GF Vip 3 : L’ultima diretta del Grande Fratello Vip è stata particolarmente sentita da Stefano Sala. Il modello è stato messo di fronte al rapporto speciale nato con Benedetta Mazza. Un’amicizia particolare fatta di effusioni che non è piaciuta però a Dasha, la fidanzata di Sala. La modella ucraina infatti si è rifiutata di chiamare il compagno al Grande Fratello Vip 3, portando Stefano Sala a fare un bilancio del suo comportamento all’interno del ...