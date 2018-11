FRANCESCO CASERTA RISPONDE A PAOLA CARUSO Il comunicato a Pomeriggio 5 | ancora novità da

Pomeriggio 5 : FRANCESCO CASERTA scrive una lettera alla d’Urso : Barbara d’Urso legge la lettera di Francesco Caserta a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 è stata una delle prime a riportare in diretta le dichiarazioni di Paola Caruso in merito alla sua delicata situazione. Secondo la showgirl, Francesco Caserta, una volta venuto a conoscenza di essere in dolce attesa, sarebbe fuggito via, scappando da ogni responsabilità. Il ragazzo, sul suo profilo social, ha subito smentito la ...

Paola Caruso - FRANCESCO CASERTA contro Alessi : “Sciacquati la bocca!” : Francesco Caserta, ex di Paola Caruso, contro Roberto Alessi Francesco Caserta si è scagliato contro Roberto Alessi. Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, il direttore del settimanale Novella 2000 ha avuto da ridire sull’ex compagno di Paola Caruso. Non si placa la bagarre tra Francesco Caserta ed Elena Morali. Dopo aver abbandonato l’ex Bonas di Avanti un Altro incinta di suo figlio, il giovane ventottenne ci ha ...

Elena Morali impetuosa - sbugiarda FRANCESCO Caserta : Elena Morali ancora contro Francesco Caserta, lo sbugiarda L’ex compagno di Paola Caruso, padre del bimbo che porta in grembo, l’avrebbe spiata per poi tentare un approccio. Qualche giorno fa, ospite a Pomeriggio Cinque, Elena Morali ha raccontato a Barbara D’Urso di aver incontrato il 28enne in aereo, “e ci ha provato con me”. Parlando con Paola Caruso, l’ex concorrente della tredicesima edizione L’Isola dei Famosi ha capito che, in realtà, ...

Elena Morali impetuosa - sbugiarda FRANCESCO Caserta : Elena Morali ancora contro Francesco Caserta, lo sbugiarda L’ex compagno di Paola Caruso, padre del bimbo che porta in grembo, l’avrebbe spiata per poi tentare un approccio. Qualche giorno fa, ospite a Pomeriggio Cinque, Elena Morali ha raccontato a Barbara D’Urso di aver incontrato il 28enne in aereo, “e ci ha provato con me”. Parlando con Paola Caruso, l’ex concorrente della tredicesima edizione L’Isola dei Famosi ha capito che, in realtà, ...

Elena Morali impetuosa - sbugiarda FRANCESCO Caserta : Elena Morali ancora contro Francesco Caserta, lo sbugiarda L’ex compagno di Paola Caruso, padre del bimbo che porta in grembo, l’avrebbe spiata per poi tentare un approccio. Qualche giorno fa, ospite a Pomeriggio Cinque, Elena Morali ha raccontato a Barbara D’Urso di aver incontrato il 28enne in aereo, “e ci ha provato con me”. Parlando con Paola Caruso, l’ex concorrente della tredicesima edizione L’Isola dei Famosi ha capito che, in realtà, ...

Elena Morali impetuosa - sbugiarda FRANCESCO Caserta : Elena Morali ancora contro Francesco Caserta, lo sbugiarda L’ex compagno di Paola Caruso, padre del bimbo che porta in grembo, l’avrebbe spiata per poi tentare un approccio. Qualche giorno fa, ospite a Pomeriggio Cinque, Elena Morali ha raccontato a Barbara D’Urso di aver incontrato il 28enne in aereo, “e ci ha provato con me”. Parlando con Paola Caruso, l’ex concorrente della tredicesima edizione L’Isola dei Famosi ha capito che, in realtà, ...

Paola Caruso - frecciata all'ex FRANCESCO CASERTA : "Si fidanza una volta a settimana" : Di recente Paola Caruso ha condiviso sul suo account Instagram una foto del momento in cui a Pechino Express, al quale partecipa con Tommaso Zorzi, ha scoperto di essere incinta. Ma ha colto nel contempo l'occasione per lanciare una frecciatina all'ex Francesco Caserta.Francesco Caserta è l'imprenditore che avrebbe reso madre Paola Caruso, causando in seguito la rottura della relazione per via della maternità della Bonas di Avanti un ...

Paola Caruso critica FRANCESCO CASERTA : “Si fidanza una volta a settimana” : Francesca Caserta: Paola Caruso lo punzecchia sui social Paola Caruso è stata la protagonista indiscussa, qualche tempo fa, del mondo del gossip per la sua prima gravidanza. Nulla di male, direte voi. Ma i più informati ricorderanno bene che l’annuncio della sua dolce attesa non è stata affatto delle migliori. Per quale motivo? Francesco Caserta, padre del piccolo, una volta venuto a conoscenza della gravidanza, sarebbe scappato a gambe ...

Paola Caruso contro FRANCESCO CASERTA : “Prego che il bimbo non assomigli a lui” : Paola Caruso ancora contro Francesco Caserta sui social Qualche giorno fa Paola Caruso ha stroncato sui social l’ex compagno Francesco Caserta, nonchè padre di suo figlio Michelino, facendo delle dichiarazioni molto forti su di lui e chiamandolo addirittura “mostro”. Negli ultimi giorni l’ex Bonas di Avanti un Altro ha fatto l’ecografia morfologica, ovvero il controllo più importante e complesso di tutta la ...

Paola Caruso contro FRANCESCO CASERTA - il padre di suo figlio : 'Mostro disumano... Torturare una donna incinta' : 'La violenza può far male a te e al bambino', Paola Caruso stronca l'ex compagno, nonchè padre di suo figlio, sui social e fa dichiarazioni molto forti su di lui...

Paola Caruso Vs FRANCESCO Caserta/ Lite sui social : "Che genere di mostro disumano sei!" - lui risponde... : Paola Caruso torna ad attaccare Francesco Caserta reo di scrivere ad altre donne quando stavano insieme e non solo. Lite sui social: "Che genere di mostro disumano sei!", lui risponde...(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:55:00 GMT)

PAOLA CARUSO INCINTA / Frecciatine all'ex FRANCESCO CASERTA : "Ora sono felice" (Pomeriggio 5) : PAOLA CARUSO INCINTA, momento difficile per la showgirl che racconta a Novella 2000: "sono piena di dubbi e paure. sono una mamma sola". Se ne parla a Pomeriggio 5(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:30:00 GMT)

Paola Caruso incinta : "Chiederò test del Dna a FRANCESCO Caserta" : Paola Caruso a Novella2000 racconta della sua gravidanza. Dopo aver scoperto di essere incinta quando era a Pechino Express, la Bonas di Avanti un Altro si è lasciata con il suo compagno, l'imprenditore Francesco Caserta. Da mamma single Paola non vive un periodo facile: Mi sento inondata di pensieri, sono piena di dubbi, paure. Perché sono una mamma sola. Paola è convinta che l'allontanamento del padre di suo figlio sia dovuto alla mamma di ...

Paola Caruso incinta - come mamma single : "Chiederò test del Dna a FRANCESCO Caserta" : Paola Caruso a Novella2000 racconta della sua gravidanza. Dopo aver scoperto di essere incinta quando era a Pechino Express, la Bonas di Avanti un Altro si è lasciata con il suo compagno, l'imprenditore Francesco Caserta. Da mamma single Paola non vive un periodo facile: Mi sento inondata di pensieri, sono piena di dubbi, paure. Perché sono una mamma sola. Paola è convinta che l'allontanamento del padre di suo figlio sia dovuto alla mamma ...