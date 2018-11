Fortnite | problemi di input lag per chi gioca con mouse e tastiera su Xbox One

Problemi Fortnite dalle 10 : 00 del 6 novembre : aggiornamento 6.22 in arrivo - note della patch : Grandi novità in arrivo per Fortnite con l’aggiornamento 6.22. Lo scorso 4 novembre si è concluso l’evento Halloween con l'esplosione del Cubo Kevin, e quindi con il nuovo aggiornamento il gioco di Epic Games torna alla normalità proponendo diversi cambiamenti: Bacino Bucato ha infatti molta meno acqua rispetto a quanta non ce ne fosse in precedenza, con le masse continentali che ora danno agli utenti maggiore superficie su cui scorazzare ...

Problemi Fortnite al 30 ottobre - disabilitata la skin di Zoey : i dettagli : È ormai palese che Fortnite non teme rivali: il Battle Royale free to play curato da Epic Games è ormai costantemente sulla cresta dell'onda videoludica da oltre un anno, e numerosi sono gli sfidanti che si sono avvicendati nel corso del tempo. Il risultato è stato però sempre lo stesso, e ha visto in sostanza il colorato survival shooter in terza persona predominare in maniera netta. La testimonianza più vivida la si ha avuta proprio in questi ...

Problemi Fortnite dalle 10 : 00 del 16 ottobre - note della patch 6.10 : Epic Games ha annunciato tramite Twitter che è in arrivo l’aggiornamento 6.10 per Fortnite. A partire dalle ore 10:00 (ore italiane) di martedì 16 ottobre i server del famoso Battle Royale saranno offline. I giocatori non possono fare altro che munirsi di tanta pazienza perché tra poche ore potranno scoprire tutte le novità introdotte nel gioco. Come al solito Epic Games ha riservato tante sorprese ai propri utenti. Con la nuova patch sta per ...

Problemi Fortnite dalle 10 : 00 del 10 ottobre - note della patch 6.02 : Fortnite sarà offline per manutenzione a partire dalle ore 10:00 di oggi, mercoledì 10 ottobre. I giocatori del famoso Battle Royale di Epic Games dovranno munirsi di un po’ di pazienza perché sta per arrivare l’aggiornamento 6.02 e con esso le note della patch, che riporteremo in questo articolo in costante aggiornamento. Quali novità stanno per arrivare con il nuovo aggiornamento di Fortnite? Al momento gli unici dettagli che abbiamo su ...

Chi bara in Fortnite avrà problemi più gravi dei ban : Fortnite è ormai un Battle Royale popolarissimo, giocato da decine di milioni di persone. Questo lo sanno bene anche i criminali informatici, che ogni giorni se ne inventano una per "fregare chi cerca di fregare" e non solo, anche persone semplicemente troppo curiose e poco attente. Ci spieghiamo meglio. I giocatori che cercano "Free V-Bucks" o "V-Buck gratis" dovranno stare molto attenti quando scaricano qualcosa, soprattutto dal Play Store di ...

Orario aggiornamento Fortnite Stagione 6 del 27 settembre - problemi dalle 10 : 00 : quando si potrà giocare? : Fortnite Stagione 6 è in dirittura d'arrivo (il cross-play PS4 è ufficiale) e con esso i problemi derivai dalla manutenzione ai server. Manca ormai pochissimo all'inizio ufficiale di questo nuovo capitolo del Battle Royale più famoso al mondo, come ha annunciato la stessa Epic Games su Twitter. Per la precisione ci sarà una manutenzione per permettere allo sviluppatore di aggiornare il gioco. Si parte alle 10:00 ora italiana di oggi 27 ...

Problemi Fortnite su Switch - disabilitata registrazione video : i dettagli : Fortnite è sicuramente uno dei giochi del momento. Il battle royale sviluppato da Epic Games sta vivendo un momento d'oro, anzi, sta rivoluzionando il mercato: sempre più giochi prendono spunto dai battle royale, genere di third person shooter cui proprio Fortnite, assieme ad altri titoli, appartiene. Come ben saprete il gioco sta raggiungendo molte piattaforme: un esempio lampante è Nintendo Switch, oltre ai dispositivi Android. Ma proprio ...

Problemi Fortnite oggi 11 settembre : server down - cosa prevede l'aggiornamento 5.40.2 : Su Trello di Fortnite, Epic Games ha elencato una serie di Problemi che saranno risolti in Salva il Mondo con un prossimo aggiornamento. Intanto il misterioso cubo viola continua il suo viaggio e a ...