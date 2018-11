Formazione docenti | ATA ed educatori | notizie 16 11 | esito incontro al Miur

Amici di Maria De Filippi al via con i Casting e Stash tra i docenti : parte il Daytime verso la Formazione della classe : Amici di Maria De Filippi al via con i Casting: inizia oggi, lunedì 29 ottobre, Amici Casting, l'appuntamento quotidiano con Amici di Maria De Filippi. Nella striscia giornaliera in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) dal lunedì al venerdì fino alla formazione della classe di talenti conosceremo i cantanti e i ballerini che hanno superato la prima fase delle selezioni, pronti ai Casting davanti al corpo docenti della rispettiva ...

Formazione : card. Sepe - Napoli - - "docenti dimostrazione di sintesi tra fede e cultura" : "Non è vero, come non è vero che ci sia una separazione netta tra fede e scienza. Sono realtà evidentemente indipendenti l'una dall'altra, ma che comunque hanno bisogno una dell'altra per far sì che ...

Scuola - diplomati magistrale e Formazione docenti ultime notizie : Aprea ‘Bel colpo per la maggioranza del cambiamento’ : La responsabile Scuola di Forza Italia, Valentina Aprea, è intervenuta al congresso organizzato da ‘TuttoScuola‘, che ha avuto come argomento principale la dispersione scolastica e intitolato ‘La Scuola colabrodo’. L’ex sottosegretario al Miur ha parlato anche di formazione docenti, di diplomati magistrale e di abilitazioni. Non sono mancate le frecciatine anche alla nuova gestione Bussetti. Valentina Aprea: ...

Scuola - Formazione docenti : Pittoni ‘Insegnare ad imparare - si studia tutta la vita’ : Il Presidente della Commissione Cultura al Senato, onorevole Mario Pittoni, ha parlato anche del ruolo dell’insegnante nella Scuola pubblica italiana: nel corso del suo intervento al convegno ‘La Scuola colabrodo’, organizzato dal noto portale di informazione scolastica ‘TuttoScuola‘, l’esponente del Partito del Carroccio ha avuto modo di esternare alcune considerazioni sulla formazione dei docenti e sulla ...

Scuola : Donazzan - in Veneto anche i docenti in Formazione in azienda (2) : (AdnKronos) - Il protocollo Veneto ha validità triennale e coinvolge, oltre all’Ufficio scolastico regionale al quale compete la programmazione territoriale dei percorsi, Unioncamere, i sindacati, Confindustria, Confapi, le associazioni datoriale dell’agricoltura, dell’artigianato e del commercio, i

Scuola : Donazzan - in Veneto anche i docenti in Formazione in azienda : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - Si rafforza in Veneto l’esperienza dell’alternanza Scuola-lavoro. A quindici anni dal primo avvio sperimentale su scala regionale dell’alternanza tra Scuola e aziende e a tre dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà estesa a tutte le scuole superiori di ogni ordine e

Digitale : Gambacorta - Ue investa su Formazione docenti : ... Gambacorta ha detto: "Dobbiamo far capire ai giovani che studiare conviene, per avere una gratificazione personale ma anche per entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale. Noi dobbiamo ...

Scuola - Formazione docenti neoassunti 2018/9 e anno di prova : indicazioni : Il Miur, attraverso la nota N. 35085 del 2 agosto scorso, ha fornito le indicazioni riguardanti la formazione dei docenti neoassunti 2018/2019. Nella nota ministeriale è contenuto il programma relativo alle tempistiche e ai modi di svolgimento dell’anno di prova. Percorso formativo dei docenti neoassunti in ruolo anno scolastico 2018/2019 Il percorso formativo previsto per i docenti neoassunti in ruolo e con passaggio di ruolo è ...

Scuola - Formazione docenti : ‘Sapete chi alza la mano? Il Ministro Bussetti’ : Un articolo firmato dall’insegnante e pedagogista pieddina, Mila Spicola, pone l’accento sulle ultime dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in merito alla formazione dei docenti. L’articolo, intitolato ‘Non basta la laurea, i docenti vanno formati’, mette in evidenza il fatto che la qualità della formazione e della selezione dei docenti rappresenti la chiave per una Scuola ...