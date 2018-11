Fondi MIUR per 16 | 7 milioni | come saranno impiegati

scuolainforma

(Di venerdì 16 novembre 2018) Sono in arrivo iper ampliare l’offerta formativa. Emergenze educative, sport, partecipazione sono tra i principali beneficiari delle risorse messe a disposizione dal Ministero per i prossimi anni. Questa cifra va ad aggiungersi a quella nella Legge di Bilancio 2019 dedicata all’aumento degli stipendi dei Docenti e per il Personale Ata. I quasi 17di euro messi a disposizione grazie al decreto che il Ministro Marco Bussetti ha firmato ieri 15 novembre, si aggiungono agli 8,2stanziati con il provvedimento firmato il 23 luglio scorso. “Per la prima volta abbiamo previsto un finanziamento specifico, oltre 400.000 euro, per le proposte che sono arrivate direttamente dai territori; l’offerta formativa è migliore e più ricca solo se risponde davvero alle esigenze degli alunni e delle istituzioni scolastiche. La scuola non si governa solo da Roma: dobbiamo ...