Florida | fuma metanfetamina per curare la malattia | 73enne arrestata

(Di venerdì 16 novembre 2018) Secondo il racconto della Polizia della, laBarbara Ray si è recata dal suo medico con una bustina di plastica, contenente, per chiedere quali fossero gli effetti della sostanza. Spaventata, dopo aver visto gli effetti negativi che la sostanza aveva sulla sua salute, ladi Fort Meade avrebbe estratto la droga dalla sua borsetta lo scorso 5 novembre, presso il Complete Care Family Medicine. Il suo scopo sarebbe stato quello di far controllare la sostanza stupefacente, per poi sottoporsi ad un controllo sanitario. Droga assunta per un mese Quando il medico americano ha visto Barbara che estraeva i cristalli didalla sua borsetta ha subito chiamato la Polizia. L'anziana, successivamente, è stataper il suo comportamento illecito. Stando a quanto riportato dal Miami Herald, la Ray ora è accusata di possesso di. Da ...