Fisco | no al condono e niente carcere per gli evasori Sì alla GdF nell' anagrafe dei

Fisco - accordo nel governo : cancellato il condono dal decreto. Slitta il carcere per gli evasori : ci sarà disegno di legge ad hoc : Stop al condono, carcere per gli evasori confermato ma rimandato. Il decreto fiscale cambia ancora e lo fa alla radice. Perché al termine di un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i ministri Giovanni Tria, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, la possibilità di dichiarazione integrativa, motivo di tensione tra Movimento 5 Stelle e Lega in fase di gestazione del provvedimento ...

Dl Fisco - la Corte dei conti : “Valutare costituzionalità dell’aliquota del condono. Non punibili frodi con fatture false” : Valutare la costituzionalità dell’aliquota del condono al 20%, considerare la non punibilità delle frodi effettuate con fatture false e tenere presente il pericolo di fuga dei contribuenti dopo il pagamento della prima rata. Sono le osservazioni fatte in audizione dalla Corte dei conti sul decreto fiscale. Tre rilievi non da poco che vanno ad impattare sui temi più discussi del provvedimento varato dal governo gialloverde. ...

Dl Fisco : Corte dei Conti - valutare costituzionalità dell'aliquota del condono : La Corte dei Conti avverte che 'vanno valutati i profili di costituzionalità' per l'aliquota del 20% che sarà applicata a chi aderisce al condono. Il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, ...

Dl Fisco - dubbi dai tributaristi : 'Rischio che condono sia poco appetibile' : Un condono con un tetto a 100mila euro , e con tutti i paletti posti nel corso della tormentata stesura del cosiddetto Decreto Fisco , 'rischia di essere poco appetibile' per i contribuenti. Il ...

Dl Fisco - ancora da correggere su condono estero. L'ira del M5s : Fonti del ministero dell'Economia parlano di una dimenticanza degli uffici e assicurano che le parti del testo sulla pace fiscale e i processi verbali di constatazione saranno modificati in ...

Decreto Fisco : in Gazzetta condono - rottamazione ter - sconto sulle liti fiscali e stralcio delle vecchie cartelle sotto i mille euro : Doveva essere il provvedimento con cui “chiudere le cartelle sotto i 100mila euro per liberare milioni di italiani inconsapevoli ostaggi” del fisco. O almeno, così lo aveva descritto a metà giugno, il vicepremier Matteo Salvini. Si è trasformato invece in un piccolo condono tombale con al seguito rottamazione, sconti su liti pendenti e stralcio dei debiti fino a mille euro. Tutti provvedimenti che entreranno nella fase operativa con la ...

Pensioni e reddito di cittadinanza (ma anche ecobonus e Fisco) : ecco la manovra Condono : tasse al 20% su redditi nascosti : Ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza, 7 circa per le Pensioni anticipate e la riforma della Legge Fornero. Stanziate le risorse, ma l’attuazione è rinviata a provvedimenti specifici successivi

Condono - in quali casi e come si potrà saldare il debito con il Fisco : La nuova versione del decreto fiscale conferma, anche se smorzato, il Condono e prevede alcune sanatorie (Il Sole 24 Ore ne elenca nove) di cui i contribuenti potranno approfittare per saldare i debiti con il Fisco. Ecco quali sono e come funzioneranno, a partire dalla rottamazione ter e dalla dichiarazione integrativa.Continua a leggere

Decreto Fisco - c’è l’accordo M5s-Lega in Consiglio dei ministri : via il condono tombale e lo scudo penale : Via il condono tombale e lo scudo penale: il Consiglio dei ministri, seppur con tempi più lunghi rispetto ai pronostici della mattina, ha confermato il ritrovato feeling di maggioranza tra Movimento 5 Stelle e Lega. Tradotto: accordo raggiunto sul Decreto fisco dopo circa tre ore di riunione. È quanto filtra da fonti di maggioranza pentastellate. l’accordo, si apprende ancora, prevede lo stralcio del cosiddetto “scudo penale” e della ...