Fisco | accordo nel governo | cancellato il condono dal decreto Slitta il carcere per gli

Dl Fisco - Conte : “Manina? Trascrizione tecnica non rispecchiava accordo politico” : Sulla storia della manina “essendo io anche il garante, ci tengo a fare chiarezza, anche perché siamo il governo non solo del cambiamento ma anche della trasparenza”. Così il premier Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa a palazzo Chigi dopo il consiglio dei ministri. “E’ stato raggiunto un accordo politico in zona Cesarini, poco prima di entrare in Cdm. E’ successo spesso in passato che non ci fosse nemmeno ...

Conte : ok a dl Fisco in via definitiva - c'è accordo. No a scudi di sorta all'estero : Consiglio dei Ministri e manovra. "Mi ero riservato una lettura del dl fiscale per verificare i dubbi di natura tecnica e politica. Abbiamo approvato il dl fiscale nella sua stesura definitiva". Così il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm. "Vengono ribadite le coordinate originarie", aggiunge. "Non ci interessa ...

Dl Fisco - trovato accordo M5s-Lega : previsto stralcio scudo penale : accordo raggiunto sul decreto fisco tra M5s e Lega dopo un Consiglio dei ministri durato due ore. L'intesa prevede lo stralcio del contestato "scudo penale" e della questione dei capitali e beni all'...

Decreto Fisco - c’è l’accordo M5s-Lega in Consiglio dei ministri : via il condono tombale e lo scudo penale : Via il condono tombale e lo scudo penale: il Consiglio dei ministri, seppur con tempi più lunghi rispetto ai pronostici della mattina, ha confermato il ritrovato feeling di maggioranza tra Movimento 5 Stelle e Lega. Tradotto: accordo raggiunto sul Decreto fisco dopo circa tre ore di riunione. È quanto filtra da fonti di maggioranza pentastellate. l’accordo, si apprende ancora, prevede lo stralcio del cosiddetto “scudo penale” e della ...

Fisco : c'è l'accordo tra Lega e M5s sulla pace fiscale : Secondo alcune fonti si sarebbe trovato l'accordo sulla pace fiscale tra Lega e Movimento 5 stelle. L'accordo raggiunto tra M5s e Lega sulla pace fiscale, sottolineano sempre fonti leghiste, prevede la possibilità di "sanare il pregresso, con percentuali variabili, per i contribuenti che hanno presentato dichiarazione dei redditi".

Modric - l’accordo con il Fisco : patteggia 8 mesi di carcere - pagherà 350mila euro : Luka Modric ammette le proprie colpe. La stella del Real Madrid – sogno di mercato dell’Inter la scorsa estate – ha patteggiato una condanna a 8 mesi di carcere per aver evaso oltre 870mila euro tra il 2013 e il 2014. Una somma dovuta al fisco spagnolo per gli introiti derivanti dai diritti d’immagine, che Modric incassava attraverso una società strumentale con sede in Lussemburgo, la Ivano S.A.R.L., gestita dalla ...