Figc | Gravina incontra Alibaba | si punta a promuovere il calcio italiano in Cina

La Figc si apre alla Cina - Gravina incontra i dirigenti di Alibaba : Il presidente della Federcalcio ha incontrato dei dirigenti dell'azienda di Jack Ma per valutare opportunità di sviluppo del calcio italiano in Cina. L'articolo La Figc si apre alla Cina, Gravina incontra i dirigenti di Alibaba è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gravina vede Alibaba - Figc apre alla Cina : ... Spagna, Portogallo e Grecia del Gruppo Alibaba, e Piero Candela, responsabile dello sviluppo di Alipay in Italia, e durante la riunione ha sottolineato la necessità della Figc di aprirsi al mondo, ...

Figc - Gravina incontra Alibaba : si apre al mercato in Cina : ... Spagna, Portogallo e Grecia del Gruppo Alibaba, e Piero Candela, responsabile dello sviluppo di Alipay in Italia, e durante la riunione ha sottolineato la necessità della Figc di aprirsi al mondo, ...

Figc - Gravina : 'Mancini sta facendo un buon lavoro. Le licenze? Ci saranno regole certe' : ... per escludere la rappresentanza legale o la partecipazione di soggetti con condanne per certe reati o squalifiche particolari, o fallimenti nel nostro mondo".

Figc - Gravina e le soluzioni per il sistema calcio : “regole certe per le iscrizioni” - poi il no alla proposta di Ancelotti : Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato della querelle relativa alle iscrizioni ai campionati che tiene banco ormai da anni “Più controlli, meno regole grigie, e regole certe. L’idea di istituire un nuovo codice di giustizia sportiva legato ai controlli è un atto doveroso. I primi due atti che presenteremo in Consiglio federale saranno, una prima bozza codice dei controlli e licenze nazionali. Entro il 2018 la ...

Figc - Gravina : “Sospensione per gli insulti? Non è la soluzione” : “Condivido l’amarezza di Ancelotti e di tanti italiani, e di tanti sportivi, ma dobbiamo stare attenti perché poi corriamo il rischio di diventare prigionieri di quel gruppetto di soggetti che con qualche coro hanno la forza di non far giocare nessuna partita“. Lo ha detto Gabriele Gravina, nuovo presidente della Figc, in occasione del terzo Forum Sport & Business organizzato da 24ORE Eventi in collaborazione con Il ...

Il presidente Figc Gravina domani al Forum Sport & Business : ... essendo considerato difficile da raggiungere con le forme tradizionali di comunicazione, rappresenta la motivazione principale per la quale molte aziende stanno approcciando ed investono nel mondo ...

Figc - Gravina : “Stiamo lavorando per il calcio italiano - ci sono già risultati positivi” : Nel giorno dell’elezione del suo successore a capo della Serie C, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha tracciato un bilancio del calcio italiano, che vorrebbe contribuire a cambiare: “Abbiamo detto sin dal primo momento di voler valorizzare la capacità propositiva all’interno di una lega che doveva allontanare sin da subito che nulla può cambiare, i famosi filosofi dell’ovvio. La Lega Pro è diventata una lega di ...

Figc - Gravina : “Siamo al lavoro per il bene del calcio italiano” : Eletto da poco alla presidenza della Figc, Gabriele Gravina è tornato a parlare dopo la sua elezione. Il neo presidente ha esposto il suo programma con il quale intende riportare ai vertici il calcio italiano: “Abbiamo detto sin dal primo momento di voler valorizzare la capacità propositiva all’interno di una lega che doveva allontanare sin […] L'articolo Figc, Gravina: “Siamo al lavoro per il bene del calcio italiano” proviene ...

Abete : “Gravina merita di fare presidente Figc” : “Gravina è una persona che merita di fare il presidente della Federcalcio, per preparazione, correttezza, capacita di leggere le situazione. Ha fatto bene in Lega Pro ed ha esperienza, è una soluzione ottima”. Così l’ex presidente della Figc, Giancarlo Abete, sul neo eletto numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina, a ‘La Politica nel pallone su Gr Parlamento. Abete torna poi sulla definizione di ...

Figc - Gravina : 'Evitiamo di fare la moviola alla Var. Sull'Entella faremo una seria riflessione politica' : Ai microfoni di Radio Anch'io lo sport il presidente della Figc Gabriele Gravina interviene sulla Var utilizzata in Serie A: 'gli errori sono stati limitati al minimo indispensabile, ma ci sono dei ...

Figc - l’assurda richiesta di Gravina : “basta fare la moviola al Var” : “Basta fare la moviola al Var”, chiede il presidente della FIGC Gravina, come se fosse questo il problema del calcio italiano: discutere degli arbitraggi non è certo così oltraggioso Sull’utilizzo della Var “ci sono margini di miglioramento, sappiamo che la tecnologia ha bisogno di essere sperimentata. Ma eviterei quello che purtroppo si sta verificando negli ultimi giorni e nelle ultime settimane: una sorta di ...

Figc - Gravina : “Prima riforma le regole per iscriversi” : “Entro il 31 dicembre, sei mesi prima dell’ipotetica scadenza storica, si fisseranno le regole per potersi iscrivere. Questo significa dare certezza”, Gabriela Gravina ricomincia dalla base nel suo primo consiglio federale che nomina Sibilia (vicario) e Micciché suoi vicepresidenti. “Saranno norme chiare che eviteranno tutte quelle zone grigie che negli ultimi mesi hanno creato tensioni […] L'articolo Figc, Gravina: ...

Figc - Gravina annuncia modifiche in merito alle licenze nazionali : Si è tenuto oggi li primo Consiglio Federale della gestione Gravina, nuovo presidente della FIGC, che ha annunciato il primo ambito in cui verranno effettuate modifiche: “Il primo tema che sarà affrontato sarà quello delle licenze nazionali. Apporteremo due modifiche: quella degli articoli 49 e 50 delle NOIF relativi al format dei campionati per dare stabilità al nostro sistema e poi entro il 31/12 dovranno essere pubblicate le ...