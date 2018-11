Fidanzata Niccolò Bettarini | il figlio di Stefano volta pagina FOTO ...

Chi è Lorella Boccia - la nuova conduttrice di Amici e Fidanzata di Niccolò Presta : Bella, talentuosa e innamorata: Lorella Boccia è la nuova conduttrice del Daytime di Amici e la fidanzata di Niccolò Presta. Classe 1991, è nata a Napoli e sin da piccola ha sognato di lavorare nel mondo della tv. Ha iniziato a ballare quando aveva 4 anni e si è diplomata al Teatro San Carlo di Napoli. In seguito si è trasferita a Roma per lavorare come ballerina professionista. Il successo è arrivato grazie alla 12esima edizione di Amici, dove ...