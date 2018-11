: Fico:Altri inceneritori in Campania?Mai - TelevideoRai101 : Fico:Altri inceneritori in Campania?Mai - askanews_ita : Fico: schiaffo alla Campania dire che servono altri inceneritori - Sergio_Fender_A : @KgDamiano @Roberto_Fico @Mov5Stelle In altri paesi europei c'è da anni il 'vuoto a rendere'. In Italia qualche pas… -

"In questa regione, vi assicuro, non si farà neanche un inceneritore in più, ma molti più impianti di compostaggio,raccolta differenziata e impianti di trattamento meccanico manuale dove si ricicla tutto". Lo ha detto il presidente della Camera,,commentando le dichiarazioni del vicepremier e ministro dell'Interno Salvini, ieri a Napoli. Per, "è uno schiaffo forte ai cittadini di questa città e di questa regione dire che ci vuole un inceneritore per provincia,dopo le lotte fatte, dopo l'avanzamento delle nuove tecnologie".(Di venerdì 16 novembre 2018)