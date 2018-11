Fico contro Salvini | ' Mai più inceneritori | dal ministro schiaffo alla Campania'

Fico annuncia querela contro Libero : “Titolo vergognoso che offende le vittime dell’Olocausto” : Il presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato che querelerà Libero per il titolo di prima pagina del 7 novembre che, in riferimento all’incontro della terza carica dello Stato con l’ambasciatrice palestinese Mai Alkaila, recita: “Il presidente della Camera a gas, Fico si avvicina ai terroristi palestinesi”. “Sono molto amareggiato”, ha scritto su Facebook l’esponente del Movimento 5 stelle, ...

Le noci hanno un importante ruolo beneFico : mangiarle ogni giorno aiuta a controllare il peso e contribuisce alla salute cardiovascolare : Mangiare noci del Brasile e altre varietà ogni giorno potrebbe prevenire l’aumento di peso e fornire altri benefici per la salute cardiovascolare, secondo due diversi studi che verranno presentati alle Scientific Sessions 2018 dell’American Heart Association a Chicago, un importante scambio globale sugli ultimi progressi nella scienza cardiovascolare.-- Uno studio ha analizzato l’influenza del consumo di noci e noccioline sul peso corporeo a ...

Fratelli d’Italia srotola un’enorme bandiera tricolore in Aula e scoppia la bagarre. Scontro con Fico : “Continuate e vi espello” : Bagarre alla Camera dei deputati dopo che il gruppo dei deputati di Fratelli d’Italia ha srotolato in Aula il tricolore per ricordare la “fine del Risorgimento e l’inizio di quella che noi chiamiamo Patria”, in vista del centenario della fine della Grande Guerra. A richiamare i deputati è stato il presidente Roberto Fico, chiedendo ai commessi d’Aula di ritirare la bandiera, precisando che sarebbe stata ...

Vuota retorica contro la barbarie Fico scorda le soluzioni concrete : La piacevole posizione poetica di Fico. Le Istituzioni possono essere gentili di fronte alla barbarie?Amore, Perdono, comprensione o repressione? Belle e significative sono le esternazioni cui il Presidente Fico ormai ci ha abituato. Segui su affaritaliani.it

ROBERTO Fico DOPO MORTE DESIRÈE : "AMORE - NON RUSPE"/ Scontro con Salvini : Giordano - "serve la forza" : MORTE Desirée, FICO: "No Ruspe, serve più amore". Salvini ribatte: "No, ci vogliono legge e ruspa". La nuova querelle a distanza fra il ministro e il numero uno della camera(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 23:01:00 GMT)

Desirée - Fico contro Salvini : "Le ruspe? No - serve l'amore" : ' La coesione sociale è il mezzo fondamentale per costruire tutto il resto della comunità solidale e un'economia sana e forte ', ha detto il presidente della Camera e volto storico del Movimento 5 ...

Marzia Piemontese - studentessa della 5 del Liceo ScientiFico Rosetti - sull'incontro con Lia Levi : Non sono mancati spunti di riflessione sulla situazione politica e sociale odierna, segno che le testimonianze del passato sono ancora attualissime: come ha detto la scrittrice ' il nostro passato fa ...

Manovra - Fico : con Ue non c'è scontro ma interlocuzione costante : Roma, 23 ott., askanews, - 'Ci sarà una interlocuzione secondo me costante tra il governo e la Commissione europea. Non mi sembra ci siano dinamiche dell'uno contro l'altro, ma dinamiche di ...

‘Ndrangheta - blitz dei carabinieri contro il trafFico di cocaina. Arrestate 14 persone a Milano - Como e Reggio Calabria : È in corso, nelle province di Milano, Como e Reggio Calabria, un’operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Corsico, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Milano, nei confronti di 14 persone, 10 italiani e 4 marocchini, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Le indagini, dirette dalla Direzione ...

