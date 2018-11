Fca | record di vendite Jeep in Europa Bene Panda e 500 Gorlier | ' Prosegue strategia di

Fca - in Usa +16% immatricolazioni ottobre. Per Ram mese da record - bene anche Jeep ed Alfa : NEW YORK - Fca US, divisione americana di Fiat Chrysler Automobiles, ha annunciato i dati delle immatricolazioni Usa di ottobre, sostenuti ancora una volta dai marchi di pickup truck Ram e dei Suv...

Fca consolida leadership del mercato in Brasile a settembre. Mese record per Fiat Argo - Jeep Compass al top tra i Suv : TORINO - A settembre, Fiat Chrysler Automobiles , Fca, ha consolidato la propria leadership delle vendite nel 2018 in Brasile, con una quota di mercato del 17,7% nei primi nove mesi dell'anno. In...