FCA in BORSA - settimana 12-16 novembre

FCA e le banche spingono la Borsa : La Borsa di Milano non ha avvertito alcuna suspense per la risposta del governo italiano all'Ue e ha concluso le contrattazioni in positivo con l'indice Ftse Mib +0,90% a 19.226 punti e l'All Share +0,...

Il calo delle immatricolazioni non spaventa FCA. Bene titolo in Borsa : Ottimo avvio di ottava per Fiat Chrysler , tra i best performer del FTSE Mib milanese con un rialzo dell'1,14% a 14,336 euro. Il produttore di auto non sembra aver accusato i numeri sulle ...

Borsa Milano fiacca con banche - bene FCA : ANSA, - Milano, 5 NOV - Avvio di seduta debole per Piazza Affari , -0,13%, , che si muove in linea con le altre Borse europee nel giorno in cui l'Italia dovrà affrontare le critiche dell'Eurogruppo ...

FCA corre in Borsa - +4% - dopo vendite Usa. Morgan Stanley alza target price a 23 euro per azione : MILANO - Fca ha ingranato la marcia più alta a Piazza Affari, dove guadagna più del 4% dopo i dati superiori alle previsioni sulle immatricolazioni negli Stati Uniti , +16% in ottobre,...

FCA a marce alte in Borsa : Di grande aiuto le notizie su un possibile accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina che potrebbe scongiurare una crisi della seconda economia al mondo. FCA, inoltre, beneficia del rialzo del target ...

Borsa Italiana oggi/ FCA a -2 - 9% - Stm a +4 - 4% - 31 ottobre 2018 - - IlSussidiario.net : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca di tornare sopra i 19.000 punti. Previsti diversi dati macroeconomici in agenda.

FCA dà il cedolone ma frena in Borsa : Un terzo trimestre migliore delle attese, seppur penalizzato dalle vendite in Europa e Cina, e dalla revisione delle stime sulla liquidità netta industriale: dai 3 miliardi di cassa previsti per fine ...

Borsa : Milano in apnea tra Pil fermo e conti FCA - ma Ue non fa molto meglio : ... Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 30 ott - Chiusura debole per le Borse europee con l'Italia che ancora una volta e' fonte di preoccupazione visto che l'economia italiana nel terzo trimestre ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Saipem a -3 - 4% - FCA a -2 - 4% - 26 ottobre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI vivrà una giornata di attesa per la decisione di S&P. Pochi i dati macroeconomici in agenda.

Borsa in rosso - spread sopra i 300 punti dopo la lettera di Tria alla Ue. Bene FCA dopo la vendita di Marelli : Il ministro dell'Economia Tria nella lettera spiega che il governo è consapevole del fatto che le misure non sono conformi alle regole del Patto di stabilità ma che comunque è pronto a intervenire ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 6% - FCA a +2 - 98% (22 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenersi sopra i 19.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 17:43:00 GMT)

MAGNETI MARELLI/ FCA vende a Calsonic Kansei : affare da 6 - 2 miliardi - volo in borsa : MAGNETI MARELLI è stata venduta da Fca a CK Holdings per 6,2 miliardi di euro. La notizia era già nell'aria da alcune settimane. La sede italiana resta a Corbetta(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 13:08:00 GMT)