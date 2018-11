Fatturazione elettronica | il nuovo sistema non protegge la privacy | il Garante la boccia

Fatturazione elettronica - Garante privacy : "Va cambiata" : Il provvedimento del Garante è stato inviato anche al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze per le valutazioni di competenza.

Fatturazione elettronica - bocciatura dal Garante della Privacy : MILANO - Il Garante per la protezione dei dati personali ha avvertito l'Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della Fatturazione elettronica, così come è stato regolato dall'Agenzia, 'presenta ...

Fatturazione elettronica - i software e i programmi disponibili da scaricare migliori : La procedura per emettere fatture elettroniche e i software disponibili sia gratis che a pagamento: quali sono

Fatturazione elettronica come e quando azienda deve fare fattura ad un privato. Obbligo - come fare - istruzioni : Regole per invio di fatturazione elettronica da azienda a privato: come fare e procedura da seguire. Cosa c’è da sapere

Fatturazione elettronica - no del Governo alle richieste di proroga : Vivete in un mondo diverso da quello delle realtà, fatto di post e comunicati ma che vede poche assunzioni di responsabilità'. Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra ...

Fatturazione elettronica - moduli da scaricare in Pdf : I moduli disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate per compilazione e trasmissione delle nuove fatture elettroniche: quali sono

Fatturazione elettronica - istruzioni come azienda deve fare fattura ad un"altra azienda : come compilare e inviare la nuova fattura elettronica tra aziende: passaggi e dati necessari da inserire. Cosa c’è da sapere

Fatturazione elettronica - istruzioni come azienda deve fare fattura a privati : Nuovo obbligo di fatturazione elettronica al via da gennaio 2019: soggetti interessati, regole per fatture tra aziende e private e cosa sapere

Fatturazione elettronica - i software gratis disponibili da scaricare : Le diverse possibilità di compilazione e invio di fatture elettroniche, tra software gratis, Agenzia delle Entrati e app dedicata

Fatturazione elettronica - tutti i passaggi concretamente per emettere le nuove fatture telematiche : Compilare e inviare fatture elettroniche tramite software, Agenzia delle Entrate e app dedicata: come fare e cosa sapere

Una - R - EVOLUZIONE nel futuro dei commercialisti : la Fatturazione elettronica al centro di Conet.to [VIDEO] : Martedì 30 ottobre si è svolto, presso gli spazi di coworking di GrandOffice.net, a Torino, , R, EVOLUZIONE , un seminario specialistico sul futuro per i commercialisti, alla luce dell'introduzione - ...

Fatturazione elettronica tra privati 2019 : esonero - controlli e ultime novità : Il prossimo 1° gennaio (ormai è quasi certo che non vi saranno proroghe) entra in vigore la fattura elettronica: tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia dovranno essere redatte nel formato elettronico. L’obbligo generalizzato della Fatturazione elettronica coinvolge dunque tutti i soggetti Iva ed è stato introdotto dalla Legge n. 205 del 27 dicembre ...

Confartigianato. Oltre cento mila imprese sarde si preparano alla Fatturazione elettronica : Sono 105mila le imprese in sardegna interessate dalla rivoluzione della fatturazione elettronica. Le imprese e i professiionisti avranno, inOltre, poco più che due mesi di tempo per conoscere il nuovo ...