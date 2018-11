Faccia a faccia

Tap - tre indagati per scarichi industriali. Lezzi : 'Si Faccia chiarezza' : Sequestrata la documentazione del gasodotto dopo l'ordinanza del sindaco di Melendugno del luglio luglio scorso che aveva vietato il prelievo di acqua dei pozzi del cantiere per sforamento dei limiti ...

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo incinta col pancione : «Facciamo nascere la bimba - per le nozze non ho problemi» : Manca poco e Bobo Vieri e Costanza Caracciolo diventeranno genitori. Come riportato da Leggo.it infatti i due si sono innamorati dopo una lunga amicizia e dopo un breve fidanzamento Costanza è...

Francesco Monte e Giulia Salemi/ Lite al Grande Fratello Vip 2018 : 'Faccia da cu*o e maleducata' - IlSussidiario.net : Francesco Monte e Giulia Salemi Lite al Grande Fratello Vip volano gli stracci tra i due 'piccioncini', cosa è successo questa volta?

Grande Fratello Vip - Monte sbotta contro la Salemi : 'Faccia da c***' : Il pubblico del Grande Fratello Vip si sta appassionando sempre di più alla storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez. Tra i due però, la situazione non sembra essere per nulla idilliaca: i litigi sono quasi all'ordine del giorno e la loro love story sembra non aver intenzione di decollare. I telespettatori aspettano da tempo di veder sbocciare la loro relazione, ma pare proprio che la strada sia ancora lunga. L'ultimo ...

Toninelli : Autostrade non Faccia ricorsi : 11.02 "Spero che chi ha creato questa tragedia non si metta a fare ricorsi.Se li dovesse fare non avranno esito e comunque ce la faremo a costruire il ponte". Così il ministro delle Infrastrutture Toninelli a Radio anch'io."Non è giusto far ricostruire il Ponte a chi lo ha fatto crollare. Autostrade metterà i soldi ma il ponte lo costruiamo noi". Pentito del pugno in aula al voto del dl Genova? "Ho gioito perché a Genova andrà 1,1 mld, ...

Gf Vip - Monte e Salemi al capolinea. Lui sbotta : "Faccia di cu*o - io con te metto un punto" : Ennesima lite tra l'ex tronista e la fashion influencer. La lite scoppia perché lei ritiene che Francesco non sia abbastanza...

Genoa - Kouame : 'Nel derby Facciamo come l'Inter' : ... 'Nei prossimi giorni immagino che Criscito e gli altri miei compagni inizieranno a spiegarmi cosa sia davvero - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - Non ne ho mai giocati in carriera ma ne ho ...

Carlo Verdone polemico con la Raggi : “Adesso cominci a lavorare e Faccia qualcosa di concreto” : Carlo Verdone racconta di essere felice per la Raggi ma la punge subito dopo Carlo Verdone ama Roma e si dice felice per l’assoluzione di Virginia Raggi: “Meglio che sia stata assolta, ora può partire e lavorare, soprattutto per la periferia, bisogna partire dalla periferia. Dovrebbe essere un po’ più determinata e prima parte meglio è perché a Roma non ne possiamo più. Io sindaco? Sarei stato un sindaco antipatico, avrei rivoltato la città come ...

Arrow 7×07 : Oliver Faccia a Faccia con il destino : Arrow 7×07 trama e promo – Il settimo episodio della serie Tv verrà trasmesso da The CW il lunedì, 26 novembre 2018. “The Slabside Redemption” vedrà Oliver impegnato in una delle imprese più difficili della sua vita. La trama di Arrow 7×07 ci svela infatti che è arrivato il momento per il protagonista di prendere una decisione definitiva. Arrow 7×07 trama e anticipazioni Ancora una volta ritorniamo ad Oliver, ...

Samsung Galaxy S9 : arriva Android 9 Pie con One Ui/ Nuovo sistema operativo e nuova interFaccia - IlSussidiario.net : Samsung Galaxy S9: arriva Android 9 Pie con One Ui. Nuovo sistema operativo e nuova interfaccia per i possessori dello smartphone coreano

Gentiloni : importante fare il tifo perché si Faccia congresso Pd : Roma, 15 nov., askanews, - Nicola Zingaretti è il candidato 'al momento più forte' per la segreteria Pd, ne potranno arrivare altri, ma 'l'importante è che comunque il congresso si faccia'. Lo dice ...

Uscita la Beta per Galaxy S9 con interFaccia One UI : Samsung lo aveva annunciato qualche settimana fa e come promesso da oggi è partito il programma per entrare in possesso della Beta per i dispositivi Galaxy S9 ed S9 Plus. Come ogni anno, Samsung punta molto sulla stabilità e sulla qualità del proprio software. Proprio per questo motivo il programma è una parte molto importante dello sviluppo. Quindi, se non riuscite ad aspettare il rilascio ufficiale di Android 9.0 Pie e della nuova interfaccia ...

Dal Governo gaffe su privatizzazioni. Facciamo invece commissari speciali per la spesa : Ogni giorno questa maggioranza litiga su tutto. La questione non è più il deficit al 2,4%, ma la quotidiana sequela di errori e gaffe che minano la credibilità dell'Italia, a danno dei cittadini. L'aver scritto nella lettera inviata all'Unione Europea l'impegno a recuperare 18 miliardi di euro dalle privatizzazioni rasenta il ridicolo, sia per l'enormità della cifra sia perché proviene da una maggioranza che ad ...