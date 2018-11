Ezio Greggio | 30 anni di Striscia la Notizia | confessioni su colleghi e Veline

Striscia la notizia - la scoperta clamorosa di Ezio Greggio sul mezzobusto del Tg5 : 'Chi ricorda la sua voce' : A Striscia la notizia hanno fatto una scoperta sconvolgente che prende di mira un giornalista del Tg5, il malcapitato Dario Maltese . Nell'ultima puntata del tg satirico, Ezio Greggio ha invitato il ...

Grande Fratello Vip - Ezio Greggio umilia i concorrenti del reality : 'Una comunità di recupero' : Parte un siluro clamoroso da Striscia la notizia al Grande Fratello Vip proprio nel momento di passaggio della linea. A fine puntata, Ezio Greggio ha così annunciato l'inizio del reality: 'Ci ...

Striscia la Notizia - Ezio Greggio e la battuta al vetriolo contro Fedez : 'Eliminatele' - il rapper s'infuria : Un piccolo caso si abbatte su Striscia la Notizia , il tg satirico di Canale 5. Tutta colpa di una battuta di Ezio Greggio in apertura della puntata di mercoledì 17 ottobre sull'intervento ai timpani ...

Striscia la Notizia : tornano Greggio e Iacchetti. Ezio ed Enzo dietro al bancone sino al 5 gennaio 2019 : Ezio Greggio, Enzo Iacchetti La storica coppia si ricompone stasera. Da oggi Enzo Iacchetti tornerà a condurre Striscia la Notizia accanto al fidato compare Ezio Greggio, il quale già guida la trasmissione dal 24 settembre scorso. Michelle Hunziker, che aveva affiancato il comico nelle settimane iniziali del tg satirico, tornerà alla corte del Gabibbo a fine aprile. Nel frattempo, altri conduttori si alterneranno dietro al bancone di ...

Striscia la Notizia : stasera torna la coppia Iacchetti-Greggio. Ezio ed Enzo dietro al bancone sino al 5 gennaio 2019 : Ezio Greggio, Enzo Iacchetti La storica coppia si ricompone stasera. Da oggi Enzo Iacchetti tornerà a condurre Striscia la Notizia accanto al fidato compare Ezio Greggio, il quale già guida la trasmissione dal 24 settembre scorso. Michelle Hunziker, che aveva affiancato il comico nelle settimane iniziali del tg satirico, tornerà alla corte del Gabibbo a fine aprile. Nel frattempo, altri conduttori si alterneranno dietro al bancone di ...

Striscia la notizia - Enzo Iacchetti torna con Ezio Greggio - diretta puntata 15 ottobre 2018 : Da oggi, lunedì 15 ottobre, Enzo Iacchetti torna dietro al bancone di Striscia la notizia per la 25esima edizione consecutiva al fianco di Ezio Greggio. TvBlog seguirà in liveblogging la puntata in onda a partire dalle ore 20.35 subito dopo il Tg5.Iacchetti, che prende il posto di Michelle Hunziker (la showgirl svizzera tornerà a Striscia il 15 aprile 2019 insieme a Gerry Scotti), ha debuttato nel varietà di Antonio Ricci, insieme allo ...

Striscia la notizia - torna la coppia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti : Da domani, lunedì 15 ottobre, Enzo Iacchetti torna dietro al bancone di Striscia la notizia , Canale 5, ore 20.35, per la 25esima edizione consecutiva al fianco di Ezio Greggio. Iacchetti, che prende ...

Vittorio Feltri contro la parodia di Ezio Greggio : "Mediaset mi fa schifo". E dice 'no' a Chiambretti : La rottura tra Vittorio Feltri e Mediaset ora è totale. Se in un primo momento nel mirino del direttore editoriale di Libero era finita esclusivamente Veronica Gentili (causa fuori onda di Striscia la notizia) con l’annuncio di non voler più prendere parte a di Stasera Italia Weekend, stavolta la chiusura riguarda tutti i programmi dell’azienda di Cologno Monzese.A rimetterci è di conseguenza anche Piero Chiambretti, che avrebbe ...

Le Grand Tralala su Canale 5 / Cos'è? Bonolis - Ezio Greggio e Gerry Scotti alla conduzione : l'indiscrezione : Le Grand Tralala, il format francese arriva anche in Italia su Canale 5? Paolo Bonolis, Ezio Greggio e Gerry Scotti alla conduzione: l'indiscrEzione di TvBlog(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 17:43:00 GMT)

Paolo Bonolis e Ezio Greggio pronti per un nuovo programma : Ezio Greggio condurrà un programma con Paolo Bonolis La fine del 2018 porterà una grande novità nel prime time di Canale5. Ezio Greggio e Paolo Bonolis saranno protagonisti a dicembre di un nuovo programma. In base quanto anticipato da Tvblog infatti, il conduttore di Striscia la notizia e di Avanti un altro si cimenteranno in un format francese. Le Grand tralala è il nome del programma che dovrebbe essere riproposto in Italia, precisamente su ...

Michelle Hunziker & Ezio Greggio/ Video - conduttori sempre più affiatati : si ricomincia! (Striscia la notizia) : Michelle Hunziker & Ezio Greggio, la coppia storica torna alla conduzione del telegiornale satirico di Canale 5 da stasera nuovamente nel prime time. (Striscia la notizia)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 10:21:00 GMT)

Michelle Hunziker ed Ezio Greggio / Torna Striscia la Notizia : “Siamo un po' come Sandra e Raimondo” : Michelle Hunziker ed Ezio Greggio, la storica coppia televisiva è pronta a Tornare in onda domani con Striscia la Notizia. Considerati i novelli Sandra e Raimondo sognano una fiction.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 18:11:00 GMT)

VERISSIMO/ Ospiti - Ezio Greggio e Michelle Hunziker : "Una volta abbiamo discusso" (22 settembre) : VERISSIMO, anticipazioni e Ospiti 22 settembre: nel salotto di Silvia Toffanin arrivano Lory Del Santo, Fabrizio Corona, Michelle Hunziker, Ezio Greggio e Costanza Caracciolo.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 16:20:00 GMT)

Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 22 settembre : Michelle Hunziker - Ezio Greggio e una grande sorpresa : Verissimo, Anticipazioni e ospiti 22 settembre: nel salotto di Silvia Toffanin arrivano Lory Del Santo, Fabrizio Corona, Michelle Hunziker, Ezio Greggio e Costanza Caracciolo.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 09:11:00 GMT)