quattroruote

: Everus VE-1 - Diffusi i primi dettagli dell'elettrica per la Cina - dinoadduci : Everus VE-1 - Diffusi i primi dettagli dell'elettrica per la Cina -

(Di venerdì 16 novembre 2018) La Honda ha diffuso le prime informazioni e l'immagine ufficialeVE-1, la crossover compatta sviluppata dalla joint venture Guangqi Honda Automobile e dedicata al mercato cinese. Si trattaa variante di seriea conceptEV vista nell'aprile scorso al Salone di Pechino, a sua volta ispirata Honda HR-V, dalla quale derivano molti elementia carrozzeria come le portiere e la struttura generale.340 chilometri di autonomia. Il moo si distingue in particolare per il powertrain totalmente elettrico, il primo per la Honda in. Il propulsore da 163 CV e 280 Nm è alimentato da batterie agli ioni di litio da 53,6 kWh che permettono di garantire una autonomia di 340 chilometri secondo il vecchio ciclo Nedc. Al guidatore sarà data la possibilità di selezionare tre modalità di guida, tra cui la "Sport EV" per ottenere le massime prestazioni. In attesa ...