Eurozona | così la vogliono Germania e Francia

(Di venerdì 16 novembre 2018) Angela Merkel ha ceduto: dopo mesi e mesi di tentennamenti, lapresenterà insieme allauna proposta per un fondo dell’per gli investimenti all’eurogruppo di lunedì prossimo, in vista del vertice Ue di dicembre. La bozza del documento, che "Repubblica" è in grado di anticipare, parla di un fondo che “cofinanziando la spesa pubblica” deve puntare “a stimolare la crescita attraverso investimenti, ricerca e sviluppo, innovazione e capitale umano”. Se il fondo fortissimamente voluto da Emmanuel Macron ha anche lo scopo di “stabilizzare” l’area dell’euro assicurando margini di spesa a chi ha le finanze pubbliche imbrigliate, è anche vero che presupporrà, nelle intenzioni di Parigi e Berlino, una maggiore “convergenza” tra i Paesi. Detto a chiare lettere, nel documento si parla del fatto che “i Paesi membri dovranno fare i conti con requisiti più stringenti nel ...