Esplosione fabbrica fuochi | morto operaio

Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio in Salento - un morto e due feriti : Un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti per un'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio in cui stavano lavorando, alla periferia di Arnesano, in provincia di Lecce. La vittima è un 19enne figlio di uno dei titolari, Gabriele Cosma, che aiutava il padre nell'azienda.L'esplosione ha provocato danni strutturali al capannone della fabbrica di fuochi dei fratelli ...

Lecce. Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio : morto un 19enne. Un lavoratore è grave : Il giovane Gabriele Cosma aiutava il padre nell'azienda “Pirotecnica” di Arnesano. Feriti altri due operai: uno di loro ha riportato ustioni sull'80% del corpo. Notevoli anche i danni alla struttura, si parla in fatti del crollo del tetto di un capannone, causato dall’onda d’urto.Continua a leggere

C'è stata un'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella periferia di Lecce: si parla di un morto e di due feriti. L'esplosione è avvenuta alle 8.30 del mattino ad Arnesano.