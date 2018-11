Epic regala V-Bucks in Fortnite alle innocenti vittime di ban | magra ricompensa?

optimaitalia

(Di venerdì 16 novembre 2018) Sudiversi utenti sono stati bannati per errore, maGames ha già pensato a come farsi perdonarendo 2.000 V-Buck. L’errore ha coinvolto gli utenti sparsi in giro per il mondo e per questo motivoGames ha subito studiato un modo per correre ai ripari.Prima di tutto sono stati riattivati tutti gli account bannati, ma per farsi perdonareGames ha ben pensato dire ai giocatori coinvolti per sbaglio anche un piccolo ammontare di valuta in-game da spendere. Si tratta sicuramente di un graditissimo regalo per gli utenti che si sono visti riattivare il proprio account, visto che nel momento in cui sono tornati nel Battle Royale si sono ritrovati con 2000 V-Buck sul proprio credito di gioco. Bisogna specificare che 2000 V-Buck equivalgono a 20 euro in denaro reale. In questo modo i giocatori possono acquistare skin di livello leggendario o diversi oggetti ...