Elton John | la sua carriera in un video | la pubblicità di Natale che commuove il mondo

“Il ragazzo e il suo pianoforte” - lo spot di Natale con Elton John è un vero capolavoro. E vi farà emozionare : Un testimonial davvero d’eccezione quello dello spot natalizio dei magazzini John Lewis & Partners, che quest’anno ha affidato il ruolo di protagonista a Elton John. Il cantante, star mondiale della musica, appare seduto al suo pianoforte circondato da luci soffuse in un atmosfera festiva. Mentre accenna i primi accordi di Your song, con la mente torna indietro nel tempo, passo passo fino all’infanzia. E fino a quel ...

Elton John nello spot di Natale di John Lewis. Perché "alcuni regali non sono mai solo regali" : Il Natale sta per arrivare e come da tradizione John Lewis ci regala un nuovo spot per questa stagione di feste. Stavolta però non è il Natale in sé ad essere il tema dominante dello spot, bensì un gigante della musica pop: Elton John.Il video ripercorre la carriera di Elton John attraverso alcune immagini del film autobiografico "Rocket Man", la cui uscita è prevista per il 2019. E alla fine dello spot, in cui ...

Elton John - lo spot di Natale per i grandi magazzini che farà impazzire i fan : Uno spot di Natale , diffuso in leggero anticipo ma destinato ad essere apprezzato in tutto il mondo. La catena britannica di grandi magazzini John Lewis ha infatti scelto Elton John come protagonista ...

Aretha Franklin - il ricordo commosso di Elton John : ‘L’anno scorso mi ha scioccato’ : In occasione del consueto discorso al galà annuale della sua fondazione che si occupa di sostenere i malati di AIDS e i sieropositivi, Elton John ha ricordato con commozione l’amica Aretha Franklin, scomparsa quest’anno dopo una lunga lotta con il cancro, che proprio dodici mesi fa, in occasione del galà 2017, si era esibita in pubblico per l’ultima volta, facendo piangere come un bambino proprio Elton. “Ci ha regalato ...

Gli Oasis - Sinatra e Elton John : le canzoni che raccontano Guardiola : L'allenatore del Manchester City, e prima ancora del Barcellona e del Bayern, uno dei tecnici più titolati, ammirati e famosi del mondo, 'come non l'avete mai conosciuto': così l'emittente britannica ...

Francesco Lucidi - un batterista italiano in Rocketman - il film sulla vita di Elton John : Come si vede nel trailer i costumi e le scenografie sono una parte fondamentale per ricostruire lo stravagante mondo di Elton John in quegli anni: "Scarpe con zeppe altissime, scomodissime, non so ...

«Rocketman» : il primo trailer del film su Elton John : Un film biografico, dedicato ad una delle più grandi popstar viventi. Rocketman, la cui data di ...

Arriva il trailer di Rocketman - film tributo a Elton John in uscita nel 2019 durante il tour d’addio : Il teaser di Rocketman Arriva a un anno dall'approdo del musical di Paramount Pictures sul grande schermo. Il film sulla storia professionale e privata di Elton John è in programma per il mese di maggio del 2019, negli Stati Uniti, mentre la data italiana della prima non è ancora nota. Nel teaser non poteva mancare la presenza di Taron Egerton, che si occupa proprio di aprire la clip di poco meno di due minuti nella quale pronuncia queste ...

Rocketman - il teaser trailer del film su Elton John : Difficile confrontarsi con un mito vivente e per di più, sotto la sua sorveglianza, essendo lui tra i produttori esecutivi del proprio biopic. Eppure il giovane Taron Egerton, talento del cinema britannico lanciato dalla saga di “Kingsman” e presto in sala anche come novello Robin Hood, per niente spaventato, ha deciso di provarci. Si direbbe con successo, a guardare il primo – eccitante – teaser di ...

Elton John e David Furnish - che da 25 anni ogni sabato si mandano un biglietto d'amore : Stanno insieme da oltre due decenni, hanno due figli (Zachary, 8 anni, ed Elia, 5), nel 2005 hanno celebrato la loro unione, per poi sposarsi ufficialmente nel 2014, all'indomani della legalizzazione del matrimonio ...