Edson Tavares condannato a 15 anni per l' aggressione con l' acido a Gessica Notaro

(Di venerdì 16 novembre 2018) Uscendo dall'aula, appenaa 15, cinque mesi e 20 giorni dalla Corte di appello di Bologna, circondato da quattro agenti della polizia penitenziaria,si è voltato un momento per incrociare lo sguardo dell'ex fidanzata. Ma lei non lo ha abbassato: "Si è girato apposta, mi ha cercata. Ma ormai mi è indifferente", ha detto, la showgirl riminese con il volto rovinato dall'per l'subita il 10 gennaio 2017 dal trentenne di origine capoverdiana, l'uomo con cui ha convissuto tre.Finalista a miss Italia prima dell'è ora uno dei simboli della lotta contro la violenza alle donne e recentemente è stata protagonista di programmi televisivi, come Ballando con le stelle. Alla fine di una giornata lunga e di grande tensione, vissuta negli stretti spazi nell'ufficio giudiziario, tra ...