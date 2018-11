Ecco le nuove stelle Michelin 2019 | sono 10 i Tristellati

Il Padre Nostro cambia testo - Ecco le nuove parole. «Lo ha voluto Papa Francesco» : Novità in arrivo a messa: cambierà il Padre Nostro. Il testo della preghiera principale delle nostre domeniche in chiesa, e anche quello del Gloria, potrebbero cambiare: il testo...

Inter - Ecco le nuove carte Credite Agricole per i tifosi nerazzurri : Sono state presentate oggi presso la Galleria Crédit Agricole di Milano le nuove carte Mastercard di Crédit Agricole dedicate a tutti i tifosi dell’Inter. All’evento hanno preso parte il Vice Direttore Generale del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia Roberto Ghisellini, il Vice President di FC Internazionale Milano Javier Zanetti, il Country Manager Italy di Mastercard […] L'articolo Inter, ecco le nuove carte Credite Agricole per i ...

Honor 10 Lite e Motorola Moto G7 svelati da nuove certificazioni : Ecco specifiche e immagini : In attesa della presentazione ufficiale, in programma il 21 novembre, Honor 10 Lite è stato certificato dal TENAA in tre varianti (HRY-TL00, HRY-AL00 e HRY-AL00a). ecco le sue feature L'articolo Honor 10 Lite e Motorola Moto G7 svelati da nuove certificazioni: ecco specifiche e immagini proviene da TuttoAndroid.

Premier League - nuove regole con la Brexit : Ecco cosa cambierà nel campionato inglese : Premier League, con la Brexit verranno modificati alcuni aspetti del campionato che potrebbero causare non poco scompiglio nei top club inglesi La Brexit diventerà presto realtà, dopo il referendum si è passati alle vie burocratiche per completare l’iter ed ora la Gran Bretagna è pronta ad estromettersi dall’Unione europea. Tutto ciò porterà anche delle ripercussioni sul campionato più bello al mondo, la Premier League. Diverse ...

Daniela Del SEcco - la Marchesa D’Aragona travolta da nuove accuse : “Ha comprato la laurea” : Daniela Del Secco, alias la Marchesa D’Aragona, continua a far discutere. Nella puntata di Pomeriggio 5 di martedì 13 novembre è stato sollevato infatti un nuovo caso: ad essere falso non sarebbe infatti solo il titolo nobiliare, ma anche la famosa laurea in Estetologia. L’ex gieffina ha sempre dichiarato infatti di essersi laureata con 110 e lode dopo aver frequentato appunto la facoltà di Estetologia. Ma qualcuno tra gli ospiti di ...

NBA – Presentate le nuove maglie ‘City Edition’ griffate Nike : Ecco le scelte delle 30 franchigie [GALLERY] : Come ogni anno, le franchgie NBA hanno presentato le nuove maglie ‘City Edition’ design particolari e stili accattivanti con un richiamo alla città e/o ad elementi della tradizione Anche quest’anno sono disponibili le canotte NBA City Edition di Nike, e ogni maglia offre più dettagli sulla profonda relazione tra la squadra e la sua città. Le divise sono disegnate per dare vita ai valori autentici delle città di ogni team sulle ...

Limite di velocità in autostrada a 150 km/h - sanatoria per Imu e Tasi : Ecco le nuove proposte della Lega : La proposta viene direttamente dalla Lega, in particolare dal presidente della commissione Trasporti della Camera, Alessandro Morelli e prevede di aumentare il Limite di velocità in autostrada fino a ...

Eataly - nuove assunzioni : Ecco dove si cercando dipendenti e come fare per candidarsi : Le figure ricercate sono, per lo più, addetti alle vendite, cassieri, personale di cucina e di sala, cuochi, magazzinieri, responsabili ed altri profili tipici del settore alimentare e della ristorazione. Per tutti quelli che cercano un posto di lavoro, sono aperte le selezioni per assunzioni a tempo determinato, indeterminato, e stage.Continua a leggere

Ryanair : Ecco l’incredibile modo per aggirare le nuove regole sui bagagli [VIDEO] : Un ragazzo britannico ha postato in rete un originale modo per aggirare le severe regole sui bagagli imposte dalla compagnia aerea irlandese Ryanair e altre compagnie aeree low cost hanno imposto nuovi e severissime regole che impediscono di portare un bagaglio a mano gratuitamente a bordo dei loro velivoli. Un ragazzo britannico di nome Lee Cimino ha trovato un metodo decisamente originale per aggirare le severe regole sui bagagli imposti ...

Dalle promesse al decreto - Ecco cosa c’è (e cosa manca) nelle nuove norme per i risarcimenti ai risparmiatori delle banche : Fondo per i ristori ampliato da 100 milioni a 1,5 miliardi, commissioni arbitrali che diventano dieci Dalle due attuali per gestire le pratiche, platea ampliata anche da chi ha acquistato titoli Dalle banche controllate e non solo Dalle capogruppo. Sono le novità principali previste nella manovra per risarcire i risparmiatori rimasti coinvolti nei...

Telefonia - stop ai super costi per il cambio operatore : Ecco le nuove regole Agcom : Il costo base di recesso o cambio operatore sarà al massimo pari a quello del canone mensile. E niente più super balzelli extra per chi lascia prima della scadenza del contratto, di solito 24 mesi,. ...

Nuove emoji WhatsApp dalla beta 2.18.338 : Ecco le faccine aggiunte : Le emoji sono il sale di WhatsApp e di tutte le app IM di cui un po' tutti ormai farete utilizzo: a differenza degli SMS, che conservano comunque il loro fascino, questi servizi permettono di inviare, in contemporanea al testo, anche video, foto, clip audio e le amatissime faccine, lanciate sulla grande scena dall'indimenticato MSN Messenger. L'ultimo aggiornamento beta di WhatsApp, quello siglato '2.18.338' e che potrete scaricare una volta ...

Juventus-ultras - Ecco la nuova puntata con nuove intercettazioni telefoniche : Andrea Agnelli, qualche giorno fa durante l'assemblea degli azionisti della Juventus, era stato duro in riferimento al bagarinaggio e agli striscioni di Superga: "La giustizia sportiva ci ha già sanzionato. Basta insinuazioni sul bagarinaggio. Gli striscioni nel derby? Alessandro D'Angelo non ha favorito l'ingresso di striscioni canaglia su Superga, come già li avevo definiti. Non lo dico io, lo prova la sentenza della Corte Federale d"Appello e ...

Kena Mobile rinnova le sue offerte : Ecco le nuove Kena Star 5 e Kena Star Più : Kena Mobile rivede ancora il suo portfolio di offerte, probabilmente in vista del lancio del 4G per tutti i suoi clienti, e così rilancia, a gran richiesta, Kena Star 5 e aggiunge gli SMS a Kena Star, che diventa Kena Star Più. L'articolo Kena Mobile rinnova le sue offerte: ecco le nuove Kena Star 5 e Kena Star Più proviene da TuttoAndroid.