È morto Trudy | il cane aggredito a Empoli da un pitbull La padrona | “Affranta dal dolore”

fanpage

: Muore Trudy, il piccolo cane azzannato da un pitbull in centro a Empoli - - Mafol : Muore Trudy, il piccolo cane azzannato da un pitbull in centro a Empoli - -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Le forze dell’ordine stanno indagando su almeno due aggressioni da parte di unai danni di due cani di piccola taglia avvenuti in distinti episodi nel centro di, azzannato la sera del 13 novembre, ènella notte. Lasu Facebook: “Ora non ho tempo per la rabbia ma solo un grande dolore che mi stringe il petto”.