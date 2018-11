È morta Kim Porter | la modella ex compagna di Puff Daddy

vanityfair

(Di venerdì 16 novembre 2018) Kim, ex, attrice ed exdel rapper, è stata trovatanella sua casa a Toluca Lake, in California. Aveva 47 anni. Secondo Tmz Kim soffriva da qualche settimana di una forte influenza e presentava i sintomi di una polmonite. Sempre il sito americano scrive che sarebbeper un arresto cardiaco, ma non c’è ancora nulla di ufficiale. Lei e il rapper erano stati insieme per 13 anni (dal 1994 al 2007), tra alti e bassi. Oltre ai figli con Diddy – un maschio, Christian, nato nel 1998, e due gemelle Jessie James e D’Lila, nate nel 2006 –ne aveva avuto anche un altro, Quincy Brown, nato sua relazione con il produttore discografico Al B. Sure. Getty Imagesera nata a Columbus, in Georgia, nel 1971. Nel 1988 si era trasferita ad Atlanta per fare la. Ha recitato anche in film e serie tv, come Law & Order, The Brothers e ...