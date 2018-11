È ancora possibile sbloccare il bootloader degli smartphone Huawei e Honor | ma non gratis

Di Carlo : "Salvezza ancora possibile". Campedelli glissa su Ventura : In casa Chievo oggi è stato il giorno di Mimmo Di Carlo. Il tecnico laziale, per la terza volta sulla panchina gialloblù, è stato ufficialmente presentato, in compagnia del patron Campedelli. il ...

NBA – Rockets - è ancora ‘Melo-dramma’! Carmelo Anthony ancora fuori per ‘malattia’ : possibile taglio in arrivo : Carmelo Anthony sempre più lontano dagli Houston Rockets: l’ex OKC ancora fuori per ‘malessere generale’, ma rischierebbe di essere tagliato nelle prossime settimane Forse sarà alquanto inflazionata come frase ma… “Houston abbiamo un problema”. Il problema in casa Rockets ha un nome e un cognome: Carmelo Anthony. Dopo aver accettato, sicuramente non con il sorriso sulle labbra, il ruolo da sesto uomo, ...

Inter - ancora possibile il ritorno di Rafinha : a gennaio la trattativa potrebbe decollare : Uno dei grandi protagonisti della cavalcata dell'Inter dello scorso anno che ha riportato i nerazzurri in Champions League dopo quasi sette anni è il fantasista brasiliano Rafinha Alcantara. Il giocatore era in prestito dal Barcellona con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro, ma la societa' meneghina non ha potuto esercitarlo a causa dei paletti imposti dalla Uefa con il Fair Play Finanziario. A ribadirlo è stato anche ...

Alitalia - Lufthansa : partnership ancora possibile - ma non con governo - : La società tedesca, secondo Bloomberg, non nega l'interesse ma dicendo no a un ingresso con Ferrovie dello Stato di fatto si tirerebbe fuori dalla corsa per rilevare la compagnia. Entro il 31 ottobre ...

L’Isola di Pietro 2 ancora in vetta con la possibile gravidanza di Elena e la morte di Vanessa? : L'Isola di Pietro 2 è ancora in vetta al gradimento del pubblico della domenica sera e nonostante gli ospiti di Fabio Fazio di ieri a Che tempo che fa, la fiction con Gianni Morandi continua a mietere successi di ascolti e di social. Le cose si fanno complicate a Carloforte e la prossima settimana il pubblico si ritroverà davanti la terza puntata della stagione, il giro di boa, che segnerà un altro lutto e non solo. Questa volta ad essere ...

Intesa Sanpaolo e BlackRock - ponti ancora aperti per possibile collaborazione : È sempre l'agenzia di stampa Reuters a sottolineare come da quel punto in poi si sia "tutto rallentato perché la situazione politica ha avuto un impatto sulle valutazioni bancarie, complicando le ...

Pensioni - ultime post incontro con Di Maio : 'Quota 41 ancora possibile' : Un comunicato redatto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ripercorre la sintesi dell’incontro tenutosi l'altro ieri tra l’onorevole Luigi Di Maio ed una delegazione dei cosiddetti ‘quota 41’ [VIDEO], cioè di coloro hanno gia' alle spalle 41 anni di contributi versati, ma rimarranno esclusi dalla quota 100 perché troppo giovani. Pensioni anticipate, Di Maio risponde alle richieste dei ‘quota 41’ I quarantunisti continuano a ...

Banca MPS ancora in caduta. Possibile rimpiazzo dell'AD Morelli? : Affonda Banca MPS in Borsa con i prezzi allineati a 1,591 ed una discesa del 4,93% . Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 1,547 e successiva a quota 1,...

“Come on!” : salvare il Pianeta è ancora possibile : Se non si cambia rotta, ora, il futuro può solo peggiorare in termini di guerre, povertà e perdita di interi habitat e specie. E’ il messaggio che arriva dalla Conferenza per il Cinquantesimo Anniversario del Club di Roma, organizzata dallo stesso Club di Roma il 17 e il 18 ottobre, in collaborazione con Fondazione Aurelio Peccei, Wwf, Novamont e Asvis all’Istitum Patristicum Augustinianum (via Paolo VI, 25). Una due giorni a cui ...

Brexit - speranza dell’Ue dopo mancato accordo : “Difficile - ma ancora possibile”. “Confini irlandesi problema serio” : Un accordo difficile, ma ancora possibile. Stringono i tempi e sale la tensione per arrivare a una stretta di mano tra Gran Bretagna e negoziatori dell’Unione europea sulla Brexit. dopo le rivelazioni di domenica fatte da Politico, poi smentite dai protagonisti e dalla stessa testata, su un accordo in vista, data anche la convocazione straordinaria degli ambasciatori degli Stati membri, oggi è il giorno delle rassicurazioni. “È ...

