Druidstone | The Secret Of The Menhir Forest è un RPG tattico dai creatori di Legend Of

(Di venerdì 16 novembre 2018) In questi ultimi anni gli RPG a turni hanno conosciuto una seconda giovinezza e: TheOf Thericade proprio in questa categoria.Come riporta Rock Paper Shotgun, parliamo di un classico RPGa turni sviluppato da alcuni deidiOf Grimrock. Nel gioco dovremo guidare una compagnia di eroi attraverso un'epica storia lineare, il titolo è stato annunciato lo scorso aprile. Dopo il primo annuncio di: TheOf The, si è pensato di affidarsi ad un mondo con generazione procedurale, tuttavia quest'idea è stata scartata e si è deciso di scrivere manualmente tutte le missioni, che avranno una durata media che vai 15 minuti ai 45. Il gioco sarà inoltre rilasciato insieme ad un utile editor che permetterà alla community di creare nuove avventure. Il trailer da poco rilasciato mostra un'interfaccia pulita e ...