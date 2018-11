Draghi avverte | ' Chi ha debito alto non lo deve far crescere'

Mario Draghi avverte sul debito : "La mancanza di stabilità aumenta lo spread" : "I Paesi ad alto debito non devono aumentarlo ulteriormente, e tutti i Paesi devono rispettare le regole dell'Unione". Lo ha detto a un convegno a Francoforte il presidente della Bce, Mario Draghi,che riferendosi implicitamente all'Italia, ma senza mai nominarla, ha aggiunto: "La mancanza di consolidamento fiscale nei Paesi ad alto debito aumenta la loro vulnerabilità agli shock, che siano auto-prodotti mettendo in forse le regole ...

Manovra - Draghi avverte : 'Lo spread danneggia l'economia' - : 'Vedo che dalla BCE arrivano strali sulla questione del pericolo dell'economia italiana. Per quanto riguarda lo spread il governatore Draghi sa che il problema dello spread non è legato alla Manovra ma alla paura dei mercati che il paese possa uscire dall'euro'. Lo dice ...

Draghi avverte : 'Paesi indebitati seguano patto di stabilità'. Tria : 'Il debito calerà' : Le parole del presidente della Bce nel giorno in cui dal Fondo Monetario arrivano nuove critiche alla manovra. Di diverso avviso il ministro dell'Economia che dice: 'E' mirata al rafforzamento della crescita' -

Draghi avverte ancora l'Italia : "Si rispetti il patto di stabilità" : "Per i Paesi in cui il debito pubblico è elevato la piena adesione al patto di stabilità e crescita è fondamentale per avere bilanci sani". Dopo che ieri la Bce è ha ribadito che non aiuterà l'Italia in caso di mancanza di liquidità, Mario Draghi entra a gamba tesa sulla manovra. "La crescita ampia e attualmente in corso richiede la ricostituzione dei buffer fiscali", ha detto il presidente della Banca centrale euopea al meeting del Fmi e della ...

Draghi avverte l’Italia : le parole fanno danni ma non c’è contagio - il Qe finirà come previsto : È un’illusione l’idea che il Qe possa essere prolungato per venire incontro all’Italia: la sua funzione, ha del resto spiegato, «non è quella di assicurare che i deficit pubblici siano finanziati in tutte le situazioni». Anche perché l’aumento dei tassi italiani non ha avuto ripercussioni negli altri Paesi europei...

Draghi avverte l'Italia : non c'è contagio - il Qe finirà come previsto : Le vicende italiane riguardano l'Italia. Non coinvolgono - al momento, almeno - Eurolandia nel suo complesso e quindi non consigliano di cambiare l'orientamento della politica monetaria. Il presidente ...