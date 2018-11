Dopo Torino | Genova

Tav. 'Sì - Torino va avanti' : 'Incontriamo tutti - Dopo confronto con Colle' : ''Sì, Torino va avanti' ribadisce la sua disponibilità ad incontrare tutti. Il nostro obiettivo primario è fare arrivare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella le istanze della piazza di ...

A Torino polemiche Dopo il gesto di Mourinho : 'Insultato per 90'' : Torino - Beffa per la Juventus ieri sera in Champions. I bianconeri, in vantaggio con Ronaldo, si sono fatti recuperare nei minuti finali dal Manchester United, che ha prima pareggiato con Mata e poi ...

Basket - Serie A 2018-2019 : in arrivo la sentenza del BAT che condanna Torino a pagare Lamar Patterson Dopo il divorzio a febbraio : Come se non bastassero i problemi avuti con la questione (finita bene) dell’intervento di Larry Brown e con un’EuroCup praticamente finita dopo sei sconfitte nelle prime sei partite, un’altra grana si abbatte sulla Fiat Torino. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’Auxilium starebbe per essere sanzionata dal BAT della FIBA in merito a pagamenti non corrisposti a Lamar Patterson. I fatti: Patterson è stato ...

Scaletta e ingressi per il tour di Cesare Cremonini a Torino Dopo le date zero a Mantova : Il tour di Cesare Cremonini inizia ufficialmente con la data di Torino. dopo le date zero che ha portato al PalaBam di Mantova, il cantautore bolognese è ora pronto a un ritorno sul palco con tutta la musica di Possibili scenari e quella che ha caratterizzato la sua carriera, approdata per la prima volta e con successo nei maggiori stadi italiani nell'estate del 2018. La data di Torino è sold out in prevendita, quindi non sarà possibile ...

Torino - irrompe il vero Belotti : digiuno spezzato Dopo 479' : Ha scelto la domenica forse più importante del Torino di questo primo blocco di campionato per sbloccarsi, per tornare a correre, a segnare. Andrea Belotti irrompe nel campionato di Serie A. Il vero ...

"Dopo due anni a Cinque Stelle Torino è la città della decrescita" : L'obiettivo non sarà quello 'di contestare a prescindere l'amministrazione ma di individuare i problemi sui quali la sindaca e la giunta devono impegnarsi', come premette Dino De Santis, presidente di ...

Torino - effetto Salvini Dopo l’approvazione della legittima difesa : fucili a pompa consigliati ai clienti : In bella vista, nella vetrina di un'armeria torinese, campeggia un fucile a pompa accompagnato da un cartello "promozionale": "Fucile a pompa cal. 63 con bombola di Co2 ideale per difesa abitativa", si legge. Il fucile a pompa, però, non è esattamente un'arma alla portata di chiunque, ma è un oggetto destinato a tiratori esperti.Continua a leggere

Torino - riceve video hard sul telefonino : a processo per peDopornografia - assolto : Filmato di un amico con una ragazza non ancora diciottenne: lui si era limitato a informare una conoscente perché la avvertisse

Ufficiale la scaletta dei Thegiornalisti per il Love Tour 2018 Dopo il debutto a Torino (video) : dopo la data zero di Vigevano, col concerto al PalaAlpiTour di Torino è stata ufficializzata la scaletta dei Thegiornalisti per il Love Tour, la prima Tournée nei palazzetti italiani per la band di Tommaso Paradiso. Il 21 ottobre il gruppo ha debuttato con la prima data Ufficiale a Torino, aprendo un Tour che è già ovunque sold out per questa prima tranche autunnale: un tale successo di pubblico già in prevendita da spingere gli organizzatori ...

Torino - la reazione di Meite Dopo la rimonta del Bologna [FOTO] : Nella giornata di ieri è andata in scena la gara di campionato valida per la 9^ giornata del torneo di Serie A, si sono affrontate Torino e Bologna che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, recrimina il Torino che non è riuscito a mantenere il doppio vantaggio siglato prima con Iago Falque e poi Baselli, nella ripresa la rimonta con la rete di Santander e Calabresi. Altri due punti persi per la squadra di Walter Mazzarri che ha ...

Torino - prende a martellate il fratello : arrestato 52enne/ Aggressione Dopo ennesima lite per motivi familiari : Torino, lite tra fratelli finisce a martellate: arrestato il 52enne Sergio Serra dopo aver colpito il 61enne Marco alla schiena. E' stato quest'ultimo ad allertare il 112.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 19:19:00 GMT)

Torino - violentata Dopo la discoteca. Arrestato un 30enne : forse è uno stupratore seriale : Un trentenne italiano di Moncalieri è stato Arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Torino per violenza sessuale aggravata. Sarebbe stato lui a stuprare nel luglio del 2017 una ragazza di venti anni che era appena uscita da una discoteca. Si indaga anche su altri casi.Continua a leggere

Ciclismo – La stampa punge Valverde Dopo il podio alla Milano-Torino : “Operacion Puerto? Ecco cosa rispondo” : Alejandro Valverde risponde duramente alla stampa: l’attacco del giornalista sull’Operacion Puerto è pungente E’ Thibaut Pinot il vincitore della Milano-Torino: il francese della Fdj ha approfittato della caduta di Miguel Angel Lopez, suo temibile rivale, per pedalare verso una vittoria quasi certa. A poco più di una settimana dai Mondiali di Innsbruck, il campione del mondo Alejandro Valverde è riuscito ad essere ancora ...

Diretta / Venezia Torino (risultato finale 76-75 OT) : la Reyer vince Dopo un supplementare! (Serie A1) : Diretta Venezia Torino, risultato finale 76-75 OT: la Reyer si impone al termine di una partita bellissima e risolta con un tempo supplementare, MarQuez Haynes chiude con 17 punti(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 20:28:00 GMT)