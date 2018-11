Donald Trump e il secondo mandato? Il sondaggio che lo spaventa

Usa - arrestato l’avvocato di Stormy Daniels - la pornostar che svelò di avere avuto un rapporto con Donald Trump : È stato arrestato con l’accusa di violenza domestica Michael Avenatti, il legale di Stormy Daniels, la pornostar che sostiene di aver ricevuto 130mila dollari in cambio del suo silenzio su un rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Degli agenti del Los Angeles Police Department hanno arrestato Michael Avenatti per sospetti di violenze domestiche. Si tratta di un’indagine in corso e daremo ulteriori dettagli a tempo ...

Presidenziali 2010 - l'ex vice di Obama Joe Biden favorito tra i dem per sfidare Donald Trump : Tra i DEM, i nomi che vantano riconoscibilita' nazionale sono sempre quelli del palazzo della politica, e cio' spiega perche' solo due "veterani" come Biden e Sanders abbiano avuto consensi a due ...

Il nuovo capro espiatorio di Donald Trump : Le ipotesi di un esercito comune nell’Unione europea irritano il presidente degli Stati Uniti, pronto a indicare anche gli alleati storici come nuovi bersagli politici. Leggi

La CNN fa causa a Donald Trump per il ritiro delle credenziali al giornalista Jim Acosta - : Il network invoca la violazione della Costituzione che protegge la libertà di parola e di stampa, dopo che il reporter Acosta è stato definito dal presidente un "maleducato e nemico del popolo". In ...

Dietro la maschera di Donald Trump : Il fenomeno del presidente americano non è passeggero. Ma rivela una debolezza profonda. E un Disordine che può essere soltanto nascosto Michael Stürmer: «Il vento è cambiato e Donald Trump lo sa bene» "

Katy Perry e Lady Gaga contro Donald Trump dopo gli incendi in California : “Egoista e senza cuore” : La gestione dell'amministrazione federale dell'emergenza incendi che ha messo in ginocchio la California ha portato all'ennesimo attacco di Lady Gaga contro Donald Trump. Fervente democratica, sostenitrice di Hillary Clinton alle scorse presidenziali, Lady Gaga ha già criticato aspramente il presidente repubblicano e le sue politiche in passato, arrivando perfino a manifestare con dei cartelli sotto la Trump Tower. Stavolta a spingerla ad ...

Donald Trump attaccato da Neil Young dopo gli incendi in California : Donald Trump è stato criticato da Neil Young per la sua riluttanza ad agire sul cambiamento climatico dopo che gli incendi boschivi della California hanno distrutto la casa del cantautore.In alcuni tweet pubblicati tra il 10 e l'11 novembre il presidente degli Stati Uniti, dopo avere spiegato che più di 4 mila uomini hanno combattuto gli incendi di Camp e Woolsey in California (focolai che hanno bruciato più di 200 mila acri, causato 300 mila ...

Oleodotto Canada-Usa - Donald Trump sconfitto in Montana dove il giudice ferma il progetto caro al presidente : Un giudice del Montana blocca il progetto tanto caro a Donald Trump dell’Oleodotto che dovrebbe collegare il Canada alle raffinerie americane. Una rivincita per Barack Obama e una batosta difficile da digerire per l’attuale presidente Usa che, proprio in questi giorni, è (anche) in altre faccende affaccendato, dagli incendi in California, ai guai giudiziari. IL progetto CONTESTATO DAGLI AMBIENTALISTI – Il giudice distrettuale Brian Morris ...

Usa - Donald Trump premia Elvis Presley : 23.12 Il Re del Rock'n'Roll riceverà la più alta onorificenza civile che un presidente degli Stati Uniti può assegnare: la "Presidential Medal of Freedom". Non è l'unica medaglia postuma:Trump ha inserito anche l'ex giudice della Corte Suprema Antonin Scalia,morto 2 anni fa, la leggenda del baseball Usa Babe Ruth soprannominato The Great Bambino, morto nel 1948 e Miriam Adelson, moglie del miliardario Sheldon, finanziatori del partito ...

Elvis Presley verrà ricordato e premiato da Donald Trump : In seguito ha recitato in 31 film, ha attratto un pubblico da record per i suoi spettacoli, ha fatto salire gli ascolti televisivi e ha ottenuto 14 nomination ai Grammy Award. Ha vinto 3 Grammy ...

Donald Trump annulla un impegno ufficiale in Francia per il maltempo : delegati parteciperanno in sua vece : La Casa Bianca ha annunciato che la visita del presidente americano Donald Trump e della first lady Melania al cimitero americano di Aisne-Marne a Bois Belleau, in Francia, è stata cancellata “a causa di difficoltà di programmazione e logistiche causate dal maltempo“. Una delegazione americana guidata dal capo di gabinetto John Kelly e dal capo degli stati maggiori riuniti, generale Joe Dunford, parteciperà al loro posto. – Il ...

Becoming by Michelle Obama : nel libro il duro attacco a Donald Trump - : L'ex first lady racconta le sue memorie, dall'infanzia fino all'arrivo alla Casa Bianca. Nel volume anche le critiche contro l'attuale presidente, definito un "misogino" convinto di poter far male ...

USA - elezioni Midterm : il volto di un'America 'spaccata' da Donald Trump : Una sconfitta [VIDEO], perché i Repubblicani hanno perso la maggioranza alla Camera e, pertanto, sara' possibile per i Democratici contrastare con maggior forza politica le iniziative di Donald Trump. Dall'altro versante, il GOP tiene la maggioranza in Senato. Il Midterm svela il volto di un'America profondamente divisa sull'operato dell'amministrazione Trump e l'esultanza del presidente, accompagnata dai toni inutilmente propagandistici di ...

Casa Bianca ritira accredito a reporter Cnn dopo il duro diverbio con Donald Trump : La Casa Bianca ha annunciato di aver sospeso "fino a nuovo ordine" l'accredito a un giornalista della Cnn in seguito allo scambio di battute avuto con il presidente Donald Trump nel corso della conferenza stampa organizzata per commentare i risultati delle elezioni di Midterm. "Mi è appena stato negato l'accesso alla Casa Bianca", ha confermato su Twitter il reporter, Jim Acosta, spesso nel mirino del presidente quando parla di 'fake ...