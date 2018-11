Dolori lancinanti all’addome | donna finisce in sala operatoria dove le trovano chiodi e

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 novembre 2018) Un chilo e mezzo si oggetti metallici nello stomaco. A questo si è trovata di fronte un’equipe di medici, ad Ahmedabad, in India. La paziente, tale Sangita, è stata vista vagare senza meta ed evidentemente spaesata per le strade della città. Portata in ospedale è stata subito sottoposta ad esame e ad una lastra. La sorpresa dei medici è stata inevitabile quando hanno appurato che nello stomaco della paziente c’erano spille, bulloni,, braccialetti e persino una collana tipica del luogo. Sebbene la storia sembri in apparenza una barzelletta e sia quasi esilarante, è in realtà drammatica: i danni causati ai polmoni e a parte della pancia da questi oggetti sono davvero gravi. Laè stata sottoposta ad un’operazione d’urgenza e si trova ora sotto osservazione. Si è poi scoperto in un secondo momento che la, abitualmente mangiava braccialetti, spille, ...