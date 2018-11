Dollaro in calo nei mercati internazionali

Wall Street pesante : calo di oltre il 2%. Dollaro al top da 18 mesi. Borse giù - spread sopra 300 : I timori su un rallentamento della domanda mondiale e la brusca frenata di Wall Street hanno trascinato al ribasso tutte le piazze finanziarie europee. Al centro delle vendite i tecnologici. Petrolio in aumento con le decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione, mentre l'euro scende ai minimi da giugno 2017. Sul Ftse Mib svettano Telecom e Unipol, male St e Pirelli...

Wall Street pesante con l’hi-tech - Dollaro al top da 18 mesi. Borse in calo - spread sopra 300 : Europa rallenta con le vendite sui tecnologici. Francoforte penalizzata da Sap e Infineon. Petrolio in aumento con le decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione. Euro ai minimi da giugno 2017. Sul Ftse Mib bene i petroliferi, svetta Telecom su rete unica, in coda Pirelli e St. Male Atlantia...

Dollaro in calo su timori stallo in politica Usa dopo voto midterm : Dollaro in calo nei confronti delle principali valute sulla scia del risultato del voto di midterm negli Usa che ha visto i Repubblicani mantenere il controllo del Senato ma i Democratici guadagnare ...

Dollaro forte scambia vicino a massimi 16 mesi - yen in calo dopo BoJ : ... mentre il biglietto verde ha toccato il massimo di 16 mesi su un paniere di divise sulla scia della robustezza dell'economia Usa.

Dollaro in calo - se ne avvantaggia l'euro : ... ma che necessiteranno di ben altre conferme per suggerire una inversione del solido trend ribassista impostato da tempo dalla moneta unica per vari fattori, dalla politica espansiva della BCE alle ...

Yen - settimana blanda e calo contro euro e Dollaro : E' proseguita anche questa settimana la svalutazione dello Yen giapponese, che ha perso terreno sia contro l'euro che (sia pur di poco) contro il dollaro. Dati macro del GiapponeL'evento clou degli ultimi giorni è stato il rilascio dei dati sull'inflazione nipponica. Si è trattato di un report sostanzialmente in linea con le aspettative. L’inflazione generale è andata oltre le previsioni degli analisti, visto che è salita all’1,3% annuo contro ...