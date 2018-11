Dl Genova | Toninelli | ' Pugno alzato per la gioia per la città'

Decreto Genova - Toninelli : 'Esultiamo perché aiutiamo chi è stato colpito da una tragedia immane' : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, rivendica il 'pugno chiuso' in Aula, dopo l'approvazione del Decreto Genova . Intervistato da 'La Stampa', parla di un provvedimento 'molto ricco, ...

Decreto Genova - Toninelli : "Esultiamo perché aiutiamo chi è stato colpito da una tragedia immane" : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, rivendica il 'pugno chiuso' in Aula, dopo l'approvazione del Decreto Genova. Intervistato da 'La Stampa', parla di un provvedimento "molto ricco, articolato e complesso" e "convertirlo appena 47 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta è una enorme soddisfazione". Autostrade, spiega, è fuori dalla ricostruzione. "Lasciamo ...

Decreto Genova approvato - Toninelli esulta con il pugno alzato e scoppia la bagarre in aula (VIDEO) : Decreto Genova passa e viene approvato, Toninelli esulta: “Sono contento per i genovesi” Meloni: “Abbiamo dato la fiducia per i genovesi” A tre mesi dal crollo del ponte Morandi, è legge il Decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato in via definitiva dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni. Il provvedimento era passato alla Camera il primo novembre, dopo una seduta ...

Dl Genova - Toninelli : 'L'esultanza è per i genovesi' : 'L'esultanza è per i genovesi e per Genova che oggi ha un aiuto enorme da parte dello Stato. 800 milioni fanno rialzare una città che senza un interesse così grande e costante del governo sarebbe ...

Toninelli - con Decreto Genova lotta ad abusi concessionari e pedaggi più equi : Una vera rivoluzione, così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli , definisce il Decreto Genova varato oggi, 15 novembre 2018 . "Con l'approvazione del Decreto Genova in ...

Toninelli a Tgcom24 : 'Con il decreto abbiamo rimesso Genova in piedi - ora gli sfollati potranno comprarsi una casa' : L'intervento di Toninelli su Dl Genova, Ischia e Tav - "Per quando riguarda il decreto abbiamo stanziato 300 milioni di euro: le 266 famiglie che avevano perso la casa ora hanno a disposizione circa ...

Il decreto Genova è legge e Toninelli esulta - Bernini lo attacca : 'Vergognosa inciviltà'. : Il decreto emergenze è stato approvato al Senato e il Ministro Toninelli ha esultato alzando il pugno chiuso. Esplode un boato e scoppia la bagarre in aula. A protestare sono principalmente i senatori del Partito Democratico e di Forza Italia che, dopo aver assistito alla scena, non la prendono affatto bene. In particolare prende la parola la capogruppo al Senato di Forza Italia, Annamaria Bernini, che prontamente stigmatizza il gesto ma anche ...

Dl Genova - Fassina : “Pugno di Toninelli? Figura vergognosa. C’è poco da festeggiare - la loro è operazione spregiudicata” : “L’esultanza del ministro Toninelli dopo l’approvazione del decreto Genova? Lui e il M5s hanno fatto una Figura vergognosa. Concordo con la presidente del Senato Casellati“. E’ il commento di Stefano Fassina, deputato di Liberi e Uguali e fondatore del movimento Patria e Costituzione, nel corso della trasmissione “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus.”Nel decreto Genova” – continua ...

Dl Genova - Marcucci (Pd) : “Toninelli inqualificabile - il più imbarazzante dei ministri” : Dopo l'approvazione del decreto Genova e l'esultanza da parte di Danilo Toninelli, il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, intervistato da Fanpage.it si scaglia contro il ministro delle Infrastrutture: "È il più imbarazzante dei ministri di questo improbabile governo, oggi si è esibito in uno show francamente inqualificabile".Continua a leggere