Dl Fisco | non ci sarà alcun condono Resta la pace fiscale

Soldi e Fisco - quello che le cifre non dicono : E a questo crocevia si incontrano economia, statistica, sociologia e politica. A seconda della strada da imboccare ci ritroveremmo a riflettere da diverse angolazioni sulla crisi economica che ha ...

Dl Fisco - la Corte dei conti : “Valutare costituzionalità dell’aliquota del condono. Non punibili frodi con fatture false” : Valutare la costituzionalità dell’aliquota del condono al 20%, considerare la non punibilità delle frodi effettuate con fatture false e tenere presente il pericolo di fuga dei contribuenti dopo il pagamento della prima rata. Sono le osservazioni fatte in audizione dalla Corte dei conti sul decreto fiscale. Tre rilievi non da poco che vanno ad impattare sui temi più discussi del provvedimento varato dal governo gialloverde. ...

Corte dei Conti : il dl Fisco renderebbe "non punibili le frodi con fatture false" : "Vanno valutati i profili di costituzionalità" per l'aliquota del 20% che sarà applicata a chi aderisce al condono. Lo ha affermato il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, a margine dell'audizione in commissione Finanze sul dl Fiscale al Senato."C'è questo aspetto - ha spiegato Buscema - di una imposta che è ontologicamente inferiore a quella che il contribuente avrebbe pagato alle scadenze ordinarie". ...

Il Senato non ha niente da votare : l’Aula va in vacanza per dieci giorni. Le commissioni lavorano su dl Fisco e Sicurezza : Il Senato va in vacanza per dieci giorni. La conferenza dei capigruppo ha concesso ai parlamentari un “ponte” di tutto rispetto a cavallo delle festività di inizio novembre: l’aula si è riunita l’ultima volta nel pomeriggio di giovedì 25 ottobre per le interrogazioni a risposta immediata al Governo (il cosiddetto question time) e non lo farà fino a lunedì 5 novembre, quando, dalle 9.30 in poi, voterà la conversione in ...

Le bombe Ue non scalFiscono il governo : Infatti, al di là delle posizioni politiche e delle intenzioni di voto, la maggioranza degli italiani non sottovaluta i rischi per l'economia del nostro Paese. Tutt'altro. Secondo un sondaggio Tecnè, ...

DECRETO FISCALE 2018/ Il 'contentino' che non aiuta gli italiani vessati dal Fisco : Dopo il caos che ne è scaturito, il DECRETO FISCALE modificato è stato firmato dal Capo dello Stato. Il provvedimento non è però così epocale.

DECRETO FISCALE 2018/ Il "contentino" che non aiuta gli italiani vessati dal Fisco : Dopo il caos che ne è scaturito, il DECRETO FISCALE modificato è stato firmato dal Capo dello Stato. Il provvedimento non è però così epocale come si pensa.

Flavia Vento nei guai : "Il Fisco mi pignora tutto. Non ho pagato le multe" : Flavia Vento torna sotto i riflettori e lo fa da Barbara D'Urso a Domenica Live, ma il suo interVento lascia davvero l'amaro in bocca. La showgirl italiana, infatti, confessa di aver alcuni problemini ...

Dl Fisco - Conte : “Manina? Trascrizione tecnica non rispecchiava accordo politico” : Sulla storia della manina “essendo io anche il garante, ci tengo a fare chiarezza, anche perché siamo il governo non solo del cambiamento ma anche della trasparenza”. Così il premier Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa a palazzo Chigi dopo il consiglio dei ministri. “E’ stato raggiunto un accordo politico in zona Cesarini, poco prima di entrare in Cdm. E’ successo spesso in passato che non ci fosse nemmeno ...

Dl Fisco - Conte : stop cause di non punibilità e scudo estero : Roma, askanews, - "Abbiamo raggiunto un pieno accordo e abbiamo precisato che non offriamo scudi per capitali generati all'estero. Sull'articolo 9 abbiamo trovato un accordo politico per il quale, in ...

Dl Fisco - Conte : “Evitiamo equivoci. Nel decreto nessuna causa di non punibilità” : “A scanso di equivoci abbiamo anche valutato che tutto sommato poteva prestarsi a equivoci qualche causa di non punibilità, che avrebbe consentito di stimolare contribuenti ad aderire ma avrebbe dato un segnale di fraintendimento, quindi non ci sarà nessuna causa di non punibilità”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Cdm che ha approvato di nuovo il decreto fiscale collegato alla manovra. L'articolo Dl ...

Ok del Consiglio dei Ministri al dl Fisco. No a scudo penale e a cause di non punibilità : Accordo raggiunto sul decreto fisco tra M5S e Lega. Lo dichiarano in conferenza stampa, dopo tre ore di riunione in Cdm, il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. L'intesa prevede lo stralcio del cosiddetto "scudo penale" e della questione dei capitali e beni all'estero."Abbiamo approvato il decreto fiscale nella sua stesura definitiva, raggiungendo un pieno accordo" esordisce Conte, che poi entra nei ...

Boschi - Pd - : 'Dl Fisco? M5s non tutela l'onestà ma l'illegalità' : "Il M5s diceva che tutelava l'onestà ma mi sembra che tuteli l'illegalità". Lo ha affermato Maria Elena Boschi, deputata Pd, parlando del decreto fiscale. "Il condono non aiuta i cittadini onesti che ...