Dj Fabo | Consulta | “Divieto al suicidio non è contro la Carta Ma legislatore consideri

(Di venerdì 16 novembre 2018) Il divieto sanzionato penalmente di aiuto al, “non è di per sé contrario alla Costituzione“. Ma occorre considerare specifiche situazioni, “inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali”. È uno dei passaggi dell’ordinanza numero 207, depositata oggi e di cui è stato relatore Franco Modugno, con cui la Corte costituzionale ha rinviato al 24 settembre 2019 la trattazione delle questioni di costituzionalità dell’articolo 580 del codice penale. Allasi era rivolta la Corte d’assise di Milano nell’ambito della nota vicenda sulassistito di Dj, che vede imputato Marco ...