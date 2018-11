Divino Amore Iniziativa “Ci sentiamo bene?”

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - Trevisani : «Situazione difficile - ma il campionato è lungo» : Roma – Secondo pareggio consecutivo per la Prima categoria della Virtus Divino Amore, anche se la sostanza è abbastanza diversa: nel turno precedente, infatti, la squadra capitolina aveva imposto l’1-1 alla Vivace Furlani Grottaferrata seconda della classe in campo esterno, mentre domenica scorsa è arrivato il medesimo risultato nel match interno contro il Tor de’ Cenci. «Un risultato tutto sommato giusto per quello che si è visto in campo ...

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - Bucci frena la Vivace : «Non meritiamo l’attuale classifica» : Roma – La Prima categoria della Virtus Divino Amore batte un colpo importante. Non è arrivato il primo successo stagionale, ma il punto ottenuto sul campo della Vivace Furlani Grottaferrata (ex seconda forza del girone) è sicuramente significativo. E pensare che i capitolini di mister Paolo Lattanzio erano andati anche inizialmente in vantaggio col gol del centrocampista classe 1996 Matteo Bucci, inserito in extremis nell’undici titolare a ...

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - Randò : «Bisogna cominciare a fare qualcosa in più» : Roma – La Prima categoria della Virtus Divino Amore è fanalino di coda del girone G dopo cinque giornate di campionato. Nell’ultimo turno i ragazzi di mister Paolo Lattanzio hanno rimediato uno scivolone interno (0-4) contro il Città di Pomezia. «Ma il risultato è sicuramente eccessivo per i valori che si sono visti in campo – dice il vice presidente Sergio Randò – Non credo ci siano quattro reti di differenza tra noi e loro e infatti ...

De Juliis (FDI) : fermata Divino Amore su linea Roma-Formia sia una priorità : Roma – “Oggi il Municipio ha votato all’unanimità una risoluzione, elaborata da una mozione di fratelli d’Italia, che chiede di realizzare prioritariamente, sulla fl7e fl8, la fermata Divino Amore rispetto ad altre anch’esse previste dall’accordo tra Regione Lazio e Rfi”. “La riapertura della stazione, oggi fermata, la stiamo seguendo ad ogni a livello amministrativo, dal Municipio sino al ...

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - Valente : «L’obiettivo? Fare punti in ogni partita» : Roma – Che si andasse incontro ad un inizio di stagione difficoltoso, era ampiamente nei pronostici. Ma la Prima categoria della Virtus Divino Amore non vuole stare troppo a lungo a “digiuno” da vittorie: un solo punto nelle prime quattro giornate è certamente un bottino che non accontenta i ragazzi di mister Paolo Lattanzio che all’orizzonte vedono il match casalingo contro il Città di Pomezia. «Questo è un girone livellato, se si fa ...

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - Fazio croce e delizia : «Mi spiace per l’espulsione» : Roma – La Prima categoria della Virtus Divino Amore muove la classifica, anche se “solamente” con un passettino in avanti. La formazione di mister Paolo Lattanzio ha impattato 1-1 nel match d’esordio casalingo contro il Real Marconi Anzio, dopo il k.o. di Cecchina alla prima di campionato. Nel match di domenica scorsa il protagonista assoluto, nel bene e nel male, è stato capitan Ivan Fazio: il centrocampista classe 1986 prima ha ...

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - mister Lattanzio : «A Cecchina un k.o. ingiusto» : Roma – Non è stato fortunato l’inizio di stagione della Prima categoria della Virtus Divino Amore. La squadra di mister Paolo Lattanzio ha ceduto 1-0 sul campo della Pro Calcio Cecchina al termine di una gara combattuta. «C’erano davvero tante difficoltà nella preparazione di questa sfida – commenta l’allenatore – Abbiamo cominciato in ritardo per le note questioni che hanno coinvolto la società, ma questa è l’ultima volta che mi sentirete ...

Egizi (Virtus Divino Amore) : «L’amore per questa maglia dura da 26 anni» : Roma – Non poteva mancare proprio quest’anno. Nella stagione in cui la Virtus Divino Amore, con grandi sacrifici e tra mille problematiche logistiche, iscrive la sola Prima categoria ai nastri di partenza della stagione 2018-19, Alfredo Egizi doveva per forza rispondere presente. «Un club speciale per me: ho giocato qui dai 6 ai 26 anni, poi sono tornato qui sei anni fa e proprio ora non potevo mancare – dice il portiere classe 1981 ...