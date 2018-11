Dina e Tea | la doppietta più bella di Jedvaj! LE FOTO

Si sgonfia la pensione di cittaDinanza : si riduce la platea e l’assegno scende a 138 euro : La pensione di cittadinanza si riduce: sia per la platea dei beneficiari che per l'importo dell'assegno. A usufruire della misura saranno solo 500mila persone (il 15% degli aventi diritto) e l'integrazione rispetto alla pensione minima dovrebbe scendere a soli 138 euro (nel migliore dei casi) a testa, rimanendo così ben al di sotto dei 780 euro promessi da Di Maio.Continua a leggere

Manovra - Tria : Nelle prossime settimane platea e modalità r.cittaDinanza : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Reddito di cittaDinanza - il giuslavorista : “Ecco tutte le incognite. Dalla platea di beneficiari a come finanziarlo in futuro” : Dopo la Nota al Def il progetto di Reddito di base – il basic income – sembra farsi più concreto, anche se molti aspetti sono ancora da chiarire. Non se ne conoscono con precisione i contorni, ma dovrebbe ispirarsi al vecchio d.d.l. n. 1148 presentato nella scorsa legislatura dai 5 stelle, che prevedeva un progetto molto avanzato, con un Reddito di base pari ai 3/5 del Reddito familiare medio, proporzionato al nucleo familiare, senza vincoli di ...

Salvini : '8 miliardi per il reddito di cittaDinanza'. Di Maio : 'Fondi per tutta la platea' : Così il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Radicale rispondendo a una domanda sulle ipotesi circolate in queste ore di un cambio al ministero dell'Economia, magari spostando al posto di Giovanni Tria ...

Reddito di cittaDinanza - escluso chi ha casa di proprietà/ Indiscrezione - M5s restringe platea : chi rischia : Reddito di cittadinanza, chi ha una casa di proprietà potrebbe non goderne. L'idea per far quadrare i conti è restringere la platea: ecco chi rischia l'esclusione.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 11:27:00 GMT)

Reddito di cittaDinanza - la platea si restringe : chi rischia quasi di sicuro l'esclusione : Secondo la Stampa si starebbe valutando se escludere chi ha una casa di proprietà. La misura partirà, troppo si giocano i...

Manovra - Tria : ancora allo studio platea reddito cittaDinanza. Fraccaro : serve manovra anticiclica : Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo ad un question time in Senato, in merito alla misura del reddito di cittadinanza.

